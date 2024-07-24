Mash: американцы помогли России задержать диверсанта

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Диверсант был пойман благодаря искусственному интеллекту, который просканировал видеозаписи с камер наблюдения Фото:

Интерпол и Массачусетский институт технологий (МИТ) помогли задержать диверсанта Евгения Серебрякова, подозреваемого в причастии к подрыву автомобиля с людьми в Москве и пытавшегося скрыться в городе Бодруме (Турция). Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Задержать диверсанта Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы», — заявили в telegram-канале Mash. Там также добавили, что задержание подозреваемого произошло до того, как из России пришла ориентировка на него. Ввиду ее отсутствия, Интерполу пришлось прибегнуть к помощи МИТ и воспользоваться искусственным интеллектом для сканирования записей с камер наблюдения в аэропорту.

Ранее появились фото с места взрыва автомобиля в Москве. Был подорван Toyota Land Cruiser, находившийся на стоянке во дворе. В результате этого пострадали мужчина и женщина: у них были выявлены рваные раны лица.

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Интерпол и Массачусетский институт технологий (МИТ) помогли задержать диверсанта Евгения Серебрякова, подозреваемого в причастии к подрыву автомобиля с людьми в Москве и пытавшегося скрыться в городе Бодруме (Турция). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Задержать диверсанта Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы», — заявили в telegram-канале Mash. Там также добавили, что задержание подозреваемого произошло до того, как из России пришла ориентировка на него. Ввиду ее отсутствия, Интерполу пришлось прибегнуть к помощи МИТ и воспользоваться искусственным интеллектом для сканирования записей с камер наблюдения в аэропорту. Ранее появились фото с места взрыва автомобиля в Москве. Был подорван Toyota Land Cruiser, находившийся на стоянке во дворе. В результате этого пострадали мужчина и женщина: у них были выявлены рваные раны лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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