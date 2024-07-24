Mash: американцы помогли России задержать диверсанта

24 июля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Диверсант был пойман благодаря искусственному интеллекту, который просканировал видеозаписи с камер наблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интерпол и Массачусетский институт технологий (МИТ) помогли задержать диверсанта Евгения Серебрякова, подозреваемого в причастии к подрыву автомобиля с людьми в Москве и пытавшегося скрыться в городе Бодруме (Турция). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Задержать диверсанта Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы», — заявили в telegram-канале Mash. Там также добавили, что задержание подозреваемого произошло до того, как из России пришла ориентировка на него. Ввиду ее отсутствия, Интерполу пришлось прибегнуть к помощи МИТ и воспользоваться искусственным интеллектом для сканирования записей с камер наблюдения в аэропорту. Ранее появились фото с места взрыва автомобиля в Москве. Был подорван Toyota Land Cruiser, находившийся на стоянке во дворе. В результате этого пострадали мужчина и женщина: у них были выявлены рваные раны лица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интерпол и Массачусетский институт технологий (МИТ) помогли задержать диверсанта Евгения Серебрякова, подозреваемого в причастии к подрыву автомобиля с людьми в Москве и пытавшегося скрыться в городе Бодруме (Турция). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Задержать диверсанта Евгения Серебрякова в Турции помогли американцы», — заявили в telegram-канале Mash. Там также добавили, что задержание подозреваемого произошло до того, как из России пришла ориентировка на него. Ввиду ее отсутствия, Интерполу пришлось прибегнуть к помощи МИТ и воспользоваться искусственным интеллектом для сканирования записей с камер наблюдения в аэропорту. Ранее появились фото с места взрыва автомобиля в Москве. Был подорван Toyota Land Cruiser, находившийся на стоянке во дворе. В результате этого пострадали мужчина и женщина: у них были выявлены рваные раны лица.