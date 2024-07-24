В Москве подорвали Toyota Land Cruiser. Фоторепортаж

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, носилки, спасатели, трагедия, скорая помощь
На место взрыва автомобиля в Москве прибыли медики для госпитализации пострадавших Фото:

Утром 24 июля в Москве на парковке произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. При этом пострадали женщина и мужчина. В результате инцидента были приняты оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет столицы занялся расследованием случившегося. Дело находится под пристальным вниманием прокуратуры Москвы. Кадры с места взрыва машины — в материале URA.RU.

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Пострадавший в результате взрыва мужчина, по предварительной информации, являлся офицером Министерства обороны РФ. Однако позже замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, опроверг эту информацию и заявил, что это не он находился в автомобиле в момент взрыва. У пострадавшей женщины выявлены рваные раны лица, она, как и неизвестный раненый мужчина, были госпитализированы.

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Утром 24 июля в Москве на парковке произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. При этом пострадали женщина и мужчина. В результате инцидента были приняты оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет столицы занялся расследованием случившегося. Дело находится под пристальным вниманием прокуратуры Москвы. Кадры с места взрыва машины — в материале URA.RU. Пострадавший в результате взрыва мужчина, по предварительной информации, являлся офицером Министерства обороны РФ. Однако позже замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, опроверг эту информацию и заявил, что это не он находился в автомобиле в момент взрыва. У пострадавшей женщины выявлены рваные раны лица, она, как и неизвестный раненый мужчина, были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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