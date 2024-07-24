Утром 24 июля в Москве на парковке произошел взрыв автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado. При этом пострадали женщина и мужчина. В результате инцидента были приняты оперативно-розыскные мероприятия. Следственный комитет столицы занялся расследованием случившегося. Дело находится под пристальным вниманием прокуратуры Москвы. Кадры с места взрыва машины — в материале URA.RU.
Пострадавший в результате взрыва мужчина, по предварительной информации, являлся офицером Министерства обороны РФ. Однако позже замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов, опроверг эту информацию и заявил, что это не он находился в автомобиле в момент взрыва. У пострадавшей женщины выявлены рваные раны лица, она, как и неизвестный раненый мужчина, были госпитализированы.
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