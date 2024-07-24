В Челябинской области побывала министр культуры РФ Любимова

Глава Минкультуры РФ посетила Сатку, где ознакомилась с культурными объектами

24 июля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

Министр Ольга Любимова посетила Саткинский район Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Минкультуры России Ольга Любимова 24 июля посетила Саткинский район Челябинской области, где ознакомилась с культурными, туристическими и производственными объектами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области. «В рамках визита прошла экскурсия по ДК „Магнезит“, здание которого признано лучшим архитектурным сооружением СССР в малых городах. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетили креативное общественное пространство „АРТ-Сатка“, представляющее собой платформу для социокультурного и интеллектуального досуга», — сообщили в пресс-службе главы региона. Помимо этого, министр побывала в корпоративном музее группы «Магензит», который является современным выставочным, образовательным и профориентационным центром. Также визит Ольги Любимовой в Саткинский район включил ознакомление с производственными площадками группы «Магнезит». В ходе поездки представители делегации отметили, что в Сатке гармонично сочетаются стрит-арт и промышленная история. Территория развивается благодаря социальному партнерству, совместной работе муниципальных и региональных властей, комбината «Магнезит» и неравнодушных жителей. Ольга Любимова и Алексей Текслер 24 июля посетили Сатку пресс-служба губернатора Челябинской области» Фото: Ольга Любимова оценила качество креативных пространств Сатки пресс-служба губернатора Челябинской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минкультуры России Ольга Любимова 24 июля посетила Саткинский район Челябинской области, где ознакомилась с культурными, туристическими и производственными объектами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе губернатора Челябинской области. «В рамках визита прошла экскурсия по ДК „Магнезит“, здание которого признано лучшим архитектурным сооружением СССР в малых городах. Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетили креативное общественное пространство „АРТ-Сатка“, представляющее собой платформу для социокультурного и интеллектуального досуга», — сообщили в пресс-службе главы региона. Помимо этого, министр побывала в корпоративном музее группы «Магензит», который является современным выставочным, образовательным и профориентационным центром. Также визит Ольги Любимовой в Саткинский район включил ознакомление с производственными площадками группы «Магнезит». В ходе поездки представители делегации отметили, что в Сатке гармонично сочетаются стрит-арт и промышленная история. Территория развивается благодаря социальному партнерству, совместной работе муниципальных и региональных властей, комбината «Магнезит» и неравнодушных жителей.