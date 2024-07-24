Шольц: ФРГ разрешила Киеву бить по России, чтобы затруднить ей удары по Харькову

Германия разрешила Украине атаковать своим оружием по российской территории, граничащей с Харьковской областью. Это было сделано, чтобы затруднить России нанесение ударов по столице региона, объяснил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу», — сказал немецкий канцлер на пресс-конференции. Запись с трансляции мероприятия передает местный телеканал Phoenix.
В конце мая правительство ФРГ разрешило ВСУ наносить удары по России немецким оружием. Решение было принято после нескольких недель российских атак в Харьковской области, передает RT.
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