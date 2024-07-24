В ХМАО нефтяники кормили и дрессировали дикого медведя

На Приразломном месторождении в Нефтеюганске (ХМАО) к машине нефтяников вышел медведь. Животное поело хлеба, которым его кормили мужчины, и встало по команде на задние лапы.
«Нефтяники с Приразломного месторождения в ХМАО (Нефтеюганск) наругали и покормили медведя, которого часто замечают у дороги. Косолапый, вероятно, давно питается объедками людей», — написано под видео в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как животное подпрыгивает, вставая по команде на задние лапы.
Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи и украло колбасу.
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