24 июля 2024

В ХМАО нефтяники кормили и дрессировали дикого медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикий медведь встал на задние лапы по команде нефтяников ХМАО
Дикий медведь встал на задние лапы по команде нефтяников ХМАО Фото:

На Приразломном месторождении в Нефтеюганске (ХМАО) к машине нефтяников вышел медведь. Животное поело хлеба, которым его кормили мужчины, и встало по команде на задние лапы.

«Нефтяники с Приразломного месторождения в ХМАО (Нефтеюганск) наругали и покормили медведя, которого часто замечают у дороги. Косолапый, вероятно, давно питается объедками людей», — написано под видео в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как животное подпрыгивает, вставая по команде на задние лапы.

Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи и украло колбасу.

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На Приразломном месторождении в Нефтеюганске (ХМАО) к машине нефтяников вышел медведь. Животное поело хлеба, которым его кормили мужчины, и встало по команде на задние лапы. «Нефтяники с Приразломного месторождения в ХМАО (Нефтеюганск) наругали и покормили медведя, которого часто замечают у дороги. Косолапый, вероятно, давно питается объедками людей», — написано под видео в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На кадрах видно, как животное подпрыгивает, вставая по команде на задние лапы. Ранее URA.RU писало, что на нефтяном месторождении в Нижневартовском районе ХМАО медведь залез в жилой вагончик к вахтовикам нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим». Животное вышло к людям в поисках пищи и украло колбасу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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