Даванков хочет добиться отмены Fan ID

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предположил отмену системы Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги с 2025 года. Об этом от заявил в интервью Metaratings.
«Мы будем заниматься Fan ID осенью... Да, мы будем вносить законопроект об его отмене», — сообщил Даванков в интервью, выразив намерение инициировать осенью заседание Госдумы, чтобы обсудить возможность отмены карты болельщика.
Система Fan ID была введена в России в 2022 году, и с марта 2023 года стала обязательной для посещения матчей чемпионата страны и финала Кубка России. Однако пустые трибуны и бойкот со стороны болельщиков большинства клубов РПЛ, кроме «Ахмата», заставили задуматься о необходимости изменения данной практики.
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