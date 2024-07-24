24 июля 2024

Даванков хочет добиться отмены Fan ID

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Даванков хочет созвать заседание ГД по поводу отмены пропусков
Даванков хочет созвать заседание ГД по поводу отмены пропусков Фото:

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предположил отмену системы Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги с 2025 года. Об этом от заявил в интервью Metaratings.

«Мы будем заниматься Fan ID осенью... Да, мы будем вносить законопроект об его отмене», — сообщил Даванков в интервью, выразив намерение инициировать осенью заседание Госдумы, чтобы обсудить возможность отмены карты болельщика.

Система Fan ID была введена в России в 2022 году, и с марта 2023 года стала обязательной для посещения матчей чемпионата страны и финала Кубка России. Однако пустые трибуны и бойкот со стороны болельщиков большинства клубов РПЛ, кроме «Ахмата», заставили задуматься о необходимости изменения данной практики.

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Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предположил отмену системы Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги с 2025 года. Об этом от заявил в интервью Metaratings. «Мы будем заниматься Fan ID осенью... Да, мы будем вносить законопроект об его отмене», — сообщил Даванков в интервью, выразив намерение инициировать осенью заседание Госдумы, чтобы обсудить возможность отмены карты болельщика. Система Fan ID была введена в России в 2022 году, и с марта 2023 года стала обязательной для посещения матчей чемпионата страны и финала Кубка России. Однако пустые трибуны и бойкот со стороны болельщиков большинства клубов РПЛ, кроме «Ахмата», заставили задуматься о необходимости изменения данной практики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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