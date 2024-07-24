24 июля 2024

Школы Салехарда передали игрушки и канцелярские принадлежности в ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Курган, канцелярия, школьные принадлежности, фломастеры
Школами Салехарда отправлены канцелярские принадлежности детям Волновахи Фото:

Школы Салехарда отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.

«Школы Салехарда передали в Волновахский район гуманитарный груз. Его доставили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации. Скоро канцелярские принадлежности и игрушки привезут адресатам», — написал Титовский в своем telegram-канале.

Он поблагодарил земляком за помощь и отзывчивость. Также глава Салехарда опубликовал фото гуманитарного груза.

Педагоги музыки ДНР прослезились от игры детей на рояле, подаренном главой ЯНАО. Дело в том, что абитуриент Донецкого государственного университета прислал видео на вступительный творческий конкурс в ВУЗ именно с этим инструментом.

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Школы Салехарда отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. «Школы Салехарда передали в Волновахский район гуманитарный груз. Его доставили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации. Скоро канцелярские принадлежности и игрушки привезут адресатам», — написал Титовский в своем telegram-канале. Он поблагодарил земляком за помощь и отзывчивость. Также глава Салехарда опубликовал фото гуманитарного груза. Педагоги музыки ДНР прослезились от игры детей на рояле, подаренном главой ЯНАО. Дело в том, что абитуриент Донецкого государственного университета прислал видео на вступительный творческий конкурс в ВУЗ именно с этим инструментом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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