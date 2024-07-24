Школы Салехарда отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский.
«Школы Салехарда передали в Волновахский район гуманитарный груз. Его доставили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации. Скоро канцелярские принадлежности и игрушки привезут адресатам», — написал Титовский в своем telegram-канале.
Он поблагодарил земляком за помощь и отзывчивость. Также глава Салехарда опубликовал фото гуманитарного груза.
Педагоги музыки ДНР прослезились от игры детей на рояле, подаренном главой ЯНАО. Дело в том, что абитуриент Донецкого государственного университета прислал видео на вступительный творческий конкурс в ВУЗ именно с этим инструментом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Школы Салехарда отправили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации (Волновахский район ДНР) канцелярские принадлежности и игрушки для детей. Об этом сообщил мэр города Алексей Титовский. «Школы Салехарда передали в Волновахский район гуманитарный груз. Его доставили в Хлебодаровскую и Златоустовскую сельские администрации. Скоро канцелярские принадлежности и игрушки привезут адресатам», — написал Титовский в своем telegram-канале. Он поблагодарил земляком за помощь и отзывчивость. Также глава Салехарда опубликовал фото гуманитарного груза. Педагоги музыки ДНР прослезились от игры детей на рояле, подаренном главой ЯНАО. Дело в том, что абитуриент Донецкого государственного университета прислал видео на вступительный творческий конкурс в ВУЗ именно с этим инструментом.