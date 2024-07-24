ЦБ РФ предложили выпускать купюры и монеты с героями спецоперации

На российских банкнотах и монетах хотят изображать погибших героев СВО, а также освобожденные в ходе конфликта города. С таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в письме к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
"Предлагается закрепить память об освобожденных городах и погибших героях СВО на отечественных банкнотах и монетах", — написала Лантратова. Содержание письма передает ТАСС.
Замглавы пояснила, что важно выпускать не просто памятные купюры, а те, которыми будет пользоваться вся страна. По ее словам, только так можно увековечить память о погибших героях.
По мнению вице-спикера, обновление дизайна банкнот должно отразить события специальной военной операции, а предложенные изображения городов и портреты героев должны стать частью денежных знаков различных номиналов. Ранее Центробанк анонсировал планы по обновлению дизайна и защиты банкнот, разработанные до начала СВО.
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