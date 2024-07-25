Глюкоза впервые вышла на сцену после скандала в Красноярске

Эпатажная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на сцене впервые после скандального концерта в Красноярске. Певица ограничилась исполнением всего одной песни на фестивале Dream Fest, проходящем в столице Азербайджана.
«Сегодня ночью Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля Dream Fest, который проходит в столице Азербайджана. Ожидалось, что артистка выступит 15 минут, но она вышла лишь с одной песней, чем озадачила публику», — передает Starhit. Также сообщается, что певица не стала менять свой образ после скандального выступления.
21 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске, вызвав недовольство зрителей. По словам горожан, артистка во время концерта трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Чистякова-Ионова позднее объяснила свое поведение влиянием снотворного и антидепрессантов. Подробнее о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске — в материале URA.RU.
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