Глюкоза впервые вышла на сцену после скандала в Красноярске

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Выступление певицы ограничилось всего одной песней
Выступление певицы ограничилось всего одной песней Фото:

Эпатажная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на сцене впервые после скандального концерта в Красноярске. Певица ограничилась исполнением всего одной песни на фестивале Dream Fest, проходящем в столице Азербайджана. 

«Сегодня ночью Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля Dream Fest, который проходит в столице Азербайджана. Ожидалось, что артистка выступит 15 минут, но она вышла лишь с одной песней, чем озадачила публику», — передает Starhit. Также сообщается, что певица не стала менять свой образ после скандального выступления.

21 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске, вызвав недовольство зрителей. По словам горожан, артистка во время концерта трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Чистякова-Ионова позднее объяснила свое поведение влиянием снотворного и антидепрессантов. Подробнее о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске — в материале URA.RU.

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Эпатажная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на сцене впервые после скандального концерта в Красноярске. Певица ограничилась исполнением всего одной песни на фестивале Dream Fest, проходящем в столице Азербайджана.  «Сегодня ночью Наталья Ионова появилась на сцене фестиваля Dream Fest, который проходит в столице Азербайджана. Ожидалось, что артистка выступит 15 минут, но она вышла лишь с одной песней, чем озадачила публику», — передает Starhit. Также сообщается, что певица не стала менять свой образ после скандального выступления. 21 июля Глюкоза выступила на Дне металлурга в Красноярске, вызвав недовольство зрителей. По словам горожан, артистка во время концерта трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Чистякова-Ионова позднее объяснила свое поведение влиянием снотворного и антидепрессантов. Подробнее о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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