Иски от Фадеева, фонограмма и неадекватное поведение: что известно о скандальном концерте Глюкозы

Звездный адвокат Жорин: Фадееву не составит труда выиграть суд против Глюкозы

21 июля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев готовит иск, который лишит Глюкозы возможности пользоваться псевдонимом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Концерт певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу, который вышел за пределы простого обсуждения в соцсетях. Зрители жаловались, что артистка вела себя неадекватно и неприлично. После концерта бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев сообщил, что готовит иск против певицы. URA.RU рассказывает, что известно о скандальном концерте и его последствиях. Скандальный концерт Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на неадекватное поведение певицы. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен от 12 лет. Зрители рассказывали, в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Фадеев хочет отобрать псевдоним Глюкозы Певица Глюкоза может лишиться своего псевдонима после скандального концерта. Ее бывший продюсер Максим Фадеев уже готовит с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь его музыку, сообщил сам продюсер. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с URA.RU рассказал, что Фадеев гарантировано выиграет, если дело дойдет до суда. Правообладателем песен Глюк’oZы является Максим Фадеев Фото: Илья Московец © URA.RU «Дело в том, что у Максима Фадеева нет необходимости лишать или отбирать что-либо, потому что, как известно мне, правообладателем песен и псевдонимом Глюк’oZа является Максим, и он никому не передает свои права. Согласно нашему пониманию, Максим заявил, что будет обращаться в суд, чтобы запретить использование произведений, псевдонимов и так далее. Он имеет на это полное право. Если это дойдет до суда, я уверен, что Максим победит, поскольку закон на его стороне. Как правообладатель и человек, создавший этот образ и произведение, он имеет полное право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью как посчитает нужным», — поделился с корреспондентом «URA.RU» «звездный» адвокат, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. Фанатка встала на сторону Глюкозы Зрительница поспорила с красноярцами, обвинившими Глюкозу в неадекватном поведении на сцене. По ее словам , кадры с концерта певицы Глюкозы в Красноярске, которую зрители обвинили в странном поведении на сцене, необъективны, и после выступления она осталась довольна. А перед песней с матом Глюкоза несколько раз спросила у зрителей, цензурную или нецензурную версию будем петь. Депрессия из-за смерти бабушки Со слов подруги Глюкозы, причина произошедшего — депрессия из-за смерти бабушки, пишет Mash. В последние дни певица плохо себя чувствовала и была в подавленном состоянии. Несмотря на это, певица сохранила договоренность и приехала на концерт. Зрители жаловались, что певица неприлично себя вела (архивное фото) Фото: Максим Блинов/РИА Новости Организаторы Дня Металлурга хотят подать в суд Организаторы Дня металлурга в Красноярске заявили, что подадут в суд на Глюкозу. По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту и из-за этого многие зрители остались недовольны. Агентство, которое организовывало концерт, подготовило иск в суд на артистку. Концерт Глюкозы обошелся в 5,5 млн рублей, где певица должна была получить 4,95 млн рублей, плюс 495 тысяч — налоговые выплаты. «База» выяснила, что концерт готовился полгода. Организовала его компания РУСАЛ. Именно с РУСАЛом напрямую был составлен договор аренды площадки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу, который вышел за пределы простого обсуждения в соцсетях. Зрители жаловались, что артистка вела себя неадекватно и неприлично. После концерта бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев сообщил, что готовит иск против певицы. URA.RU рассказывает, что известно о скандальном концерте и его последствиях. Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова) 20 июля выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на неадекватное поведение певицы. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен от 12 лет. Зрители рассказывали, в какой-то момент певица уже не могла петь. Она ушла со сцены, не дожидаясь конца концерта. Певица Глюкоза может лишиться своего псевдонима после скандального концерта. Ее бывший продюсер Максим Фадеев уже готовит с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь его музыку, сообщил сам продюсер. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с URA.RU рассказал, что Фадеев гарантировано выиграет, если дело дойдет до суда. «Дело в том, что у Максима Фадеева нет необходимости лишать или отбирать что-либо, потому что, как известно мне, правообладателем песен и псевдонимом Глюк’oZа является Максим, и он никому не передает свои права. Согласно нашему пониманию, Максим заявил, что будет обращаться в суд, чтобы запретить использование произведений, псевдонимов и так далее. Он имеет на это полное право. Зрительница поспорила с красноярцами, обвинившими Глюкозу в неадекватном поведении на сцене. По ее словам, кадры с концерта певицы Глюкозы в Красноярске, которую зрители обвинили в странном поведении на сцене, необъективны, и после выступления она осталась довольна. А перед песней с матом Глюкоза несколько раз спросила у зрителей, цензурную или нецензурную версию будем петь. Со слов подруги Глюкозы, причина произошедшего — депрессия из-за смерти бабушки, пишет Mash. В последние дни певица плохо себя чувствовала и была в подавленном состоянии. Несмотря на это, певица сохранила договоренность и приехала на концерт. Организаторы Дня металлурга в Красноярске заявили, что подадут в суд на Глюкозу. По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту и из-за этого многие зрители остались недовольны. Агентство, которое организовывало концерт, подготовило иск в суд на артистку. Концерт Глюкозы обошелся в 5,5 млн рублей, где певица должна была получить 4,95 млн рублей, плюс 495 тысяч — налоговые выплаты. «База» выяснила, что концерт готовился полгода. Организовала его компания РУСАЛ. Именно с РУСАЛом напрямую был составлен договор аренды площадки.