В Минцифры допустили ограничения на продажу SIM-карт россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продажу сим-карт могут ограничить до 20 штук для одного абонента
Продажу сим-карт могут ограничить до 20 штук для одного абонента Фото:

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации допустили введение ограничений по продаже сим-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки.

«В Минцифры сказали, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются, но „речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет“. При этом в министерстве подтвердили возможность введения ограничения по продаже сим-карт в одни руки до 20 штук», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры. Отмечается, что инициатива об ограничении оборота может работать по принципу — 20 сим-карт на одни паспортные данные.

Ранее Минцифры предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт. Сейчас операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тысяч сим-карт в неделю, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации допустили введение ограничений по продаже сим-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки. «В Минцифры сказали, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются, но „речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет“. При этом в министерстве подтвердили возможность введения ограничения по продаже сим-карт в одни руки до 20 штук», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры. Отмечается, что инициатива об ограничении оборота может работать по принципу — 20 сим-карт на одни паспортные данные. Ранее Минцифры предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт. Сейчас операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тысяч сим-карт в неделю, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...