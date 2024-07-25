В Минцифры допустили ограничения на продажу SIM-карт россиянам

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации допустили введение ограничений по продаже сим-карт для россиян. Согласно сообщению ведомства, механизм инициативы пока обсуждается, но оборот технических средств мобильной связи может быть ограничен до 20 штук в одни руки.
«В Минцифры сказали, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются, но „речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет“. При этом в министерстве подтвердили возможность введения ограничения по продаже сим-карт в одни руки до 20 штук», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры. Отмечается, что инициатива об ограничении оборота может работать по принципу — 20 сим-карт на одни паспортные данные.
Ранее Минцифры предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт. Сейчас операторы связи по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком блокируют в среднем около 300 тысяч сим-карт в неделю, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.