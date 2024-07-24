24 июля 2024

«Уже не знают, как лечь поудобнее»: екатеринбуржцы застряли в аэропорту Сочи. Фото

Пассажиры «Уральских авиалиний» всю ночь не могли улететь из Сочи в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет самолета задержали на несколько часов
Вылет самолета задержали на несколько часов Фото:

Пассажиры "Уральских авиалиний" в ночь на 25 июля несколько часов не могли улететь из Сочи в Екатеринбург. Рейс уральцев переносили три раза, из-за чего многие отчаялись и пытались уснуть прямо в аэропорту. Об этом URA.RU рассказал читатель.

"Не можем вылететь из Сочи в Екатеринбург. Переносили рейс три раза. Изначально время вылета было в 23:05, а дошло до 04:15. Кто-то уже ложится спать, они уже не знают, как лечь поудобнее", — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что позднее прибытие воздушного судна вызвано плохими метеоусловиями накануне.

Задержки рейсов "Уральских авиалиний" в Сочи начались еще с 24 июля. Из-за непогоды из сочинского аэропорта не могли улететь семь самолетов, в их числе два в Екатеринбург. В зоне вылета фиксировали грозу.

Ночной вылет перенесли на раннее утро
Ночной вылет перенесли на раннее утро
Фото:
Пассажиры ожидали вылет всю ночь в аэропорту
Пассажиры ожидали вылет всю ночь в аэропорту
Фото:

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Пассажиры "Уральских авиалиний" в ночь на 25 июля несколько часов не могли улететь из Сочи в Екатеринбург. Рейс уральцев переносили три раза, из-за чего многие отчаялись и пытались уснуть прямо в аэропорту. Об этом URA.RU рассказал читатель. "Не можем вылететь из Сочи в Екатеринбург. Переносили рейс три раза. Изначально время вылета было в 23:05, а дошло до 04:15. Кто-то уже ложится спать, они уже не знают, как лечь поудобнее", — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что позднее прибытие воздушного судна вызвано плохими метеоусловиями накануне. Задержки рейсов "Уральских авиалиний" в Сочи начались еще с 24 июля. Из-за непогоды из сочинского аэропорта не могли улететь семь самолетов, в их числе два в Екатеринбург. В зоне вылета фиксировали грозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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