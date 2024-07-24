Пассажиры "Уральских авиалиний" в ночь на 25 июля несколько часов не могли улететь из Сочи в Екатеринбург. Рейс уральцев переносили три раза, из-за чего многие отчаялись и пытались уснуть прямо в аэропорту. Об этом URA.RU рассказал читатель.
"Не можем вылететь из Сочи в Екатеринбург. Переносили рейс три раза. Изначально время вылета было в 23:05, а дошло до 04:15. Кто-то уже ложится спать, они уже не знают, как лечь поудобнее", — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. Там пояснили, что позднее прибытие воздушного судна вызвано плохими метеоусловиями накануне.
Задержки рейсов "Уральских авиалиний" в Сочи начались еще с 24 июля. Из-за непогоды из сочинского аэропорта не могли улететь семь самолетов, в их числе два в Екатеринбург. В зоне вылета фиксировали грозу.
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