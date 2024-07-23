Рейсы «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург

Два рейса «Уральских авиалиний» 24 июля не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за непогоды. Время вылета и других рейсов авиакомпании из Сочи перенесено, рассказали в пресс-службе перевозчика.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 23-24 июля, а также увеличенным временем обслуживания воздушных судов в аэропорту, время вылета рейсов по маршрутам Сочи-Барнаул-Сочи, Сочи-Омск-Сочи, Сочи-Пулково, двух рейсов по маршруту: Сочи-Домодедово, двух рейсов Сочи-Кольцово перенесено», — следует из сообщения. В зоне вылета фиксируют грозу.
Пассажиров убедительно просят следить за текущим расписанием на онлайн-табло сочинского аэропорта. «Авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию», — отметили «Уральские авиалинии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!