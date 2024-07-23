23 июля 2024

Рейсы «Уральских авиалиний» не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Над аэропортом бушует непогода
Над аэропортом бушует непогода Фото:

Два рейса «Уральских авиалиний» 24 июля не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за непогоды. Время вылета и других рейсов авиакомпании из Сочи перенесено, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 23-24 июля, а также увеличенным временем обслуживания воздушных судов в аэропорту, время вылета рейсов по маршрутам Сочи-Барнаул-Сочи, Сочи-Омск-Сочи, Сочи-Пулково, двух рейсов по маршруту: Сочи-Домодедово, двух рейсов Сочи-Кольцово перенесено», — следует из сообщения. В зоне вылета фиксируют грозу.

Пассажиров убедительно просят следить за текущим расписанием на онлайн-табло сочинского аэропорта. «Авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию», — отметили «Уральские авиалинии».

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Два рейса «Уральских авиалиний» 24 июля не могут вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за непогоды. Время вылета и других рейсов авиакомпании из Сочи перенесено, рассказали в пресс-службе перевозчика. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 23-24 июля, а также увеличенным временем обслуживания воздушных судов в аэропорту, время вылета рейсов по маршрутам Сочи-Барнаул-Сочи, Сочи-Омск-Сочи, Сочи-Пулково, двух рейсов по маршруту: Сочи-Домодедово, двух рейсов Сочи-Кольцово перенесено», — следует из сообщения. В зоне вылета фиксируют грозу. Пассажиров убедительно просят следить за текущим расписанием на онлайн-табло сочинского аэропорта. «Авиакомпания делает все возможное, чтобы как можно скорее вернуться к расписанию», — отметили «Уральские авиалинии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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