24 июля 2024

Полиция ХМАО задержала водителя, стрелявшего по иномарке после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала жителя, стрелявшего по машине в Сургуте
Полиция задержала жителя, стрелявшего по машине в Сургуте Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) задержала мужчину, который устроил ДТП и стрелял по машине на улице Островского. На хулигана завели уголовное дело.

«В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о стрельбе на улице Островского: между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Сотрудники ППС задержали стрелявшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте. 

Пострадавший во время конфликта мужчина попал в больницу. Стрельбу устроил местный житель 47-ми лет. Ранее он был судим за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотиков. Полиция изъяла оружие у хулигана. Правоохранители расследуют происшествие.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь.

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Полиция Сургута (ХМАО) задержала мужчину, который устроил ДТП и стрелял по машине на улице Островского. На хулигана завели уголовное дело. «В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о стрельбе на улице Островского: между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Сотрудники ППС задержали стрелявшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.  Пострадавший во время конфликта мужчина попал в больницу. Стрельбу устроил местный житель 47-ми лет. Ранее он был судим за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотиков. Полиция изъяла оружие у хулигана. Правоохранители расследуют происшествие. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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