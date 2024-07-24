Полиция ХМАО задержала водителя, стрелявшего по иномарке после ДТП

Полиция Сургута (ХМАО) задержала мужчину, который устроил ДТП и стрелял по машине на улице Островского. На хулигана завели уголовное дело.
«В дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о стрельбе на улице Островского: между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник несколько раз выстрелил из травматического пистолета в оппонента. Сотрудники ППС задержали стрелявшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство»», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.
Пострадавший во время конфликта мужчина попал в больницу. Стрельбу устроил местный житель 47-ми лет. Ранее он был судим за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотиков. Полиция изъяла оружие у хулигана. Правоохранители расследуют происшествие.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь.
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