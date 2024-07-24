Губернатор Тюменской области Александр Моор уехал в Казахстан

Александр Моор в Республике Казахстан обсудит перспективы сотрудничества
Губернатор Александр Моор находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Республике Казахстан. Глава региона возглавил официальную делегацию. В ходе визита пройдет серия рабочих встреч», — говорится в сообщении.
Глава региона обсудит перспективы сотрудничества в научно-технической, экономической и культурной и сфере. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор вручил награды почетным гражданам Тюмени.
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