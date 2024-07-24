24 июля 2024

Губернатор Тюменской области Александр Моор уехал в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор в Республике Казахстан обсудит перспективы сотрудничества
Александр Моор в Республике Казахстан обсудит перспективы сотрудничества Фото:

Губернатор Александр Моор находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Республике Казахстан. Глава региона возглавил официальную делегацию. В ходе визита пройдет серия рабочих встреч», — говорится в сообщении.

Глава региона обсудит перспективы сотрудничества в научно-технической, экономической и культурной и сфере. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор вручил награды почетным гражданам Тюмени. 

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Губернатор Александр Моор находится с рабочим визитом в Республике Казахстан. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Республике Казахстан. Глава региона возглавил официальную делегацию. В ходе визита пройдет серия рабочих встреч», — говорится в сообщении. Глава региона обсудит перспективы сотрудничества в научно-технической, экономической и культурной и сфере. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор вручил награды почетным гражданам Тюмени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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