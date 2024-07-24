Геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Долг предприятия по оплате труда превысил 40 миллионов рублей.
«В ходе проведения проверки в ООО «Юганскнефтегазгеофизика» инспекцией труда выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 192 работниками Общества на общую сумму 43 035 452 рубля. Установленный период невыплаты заработной платы — с февраля по май настоящего года», — сообщила окружная трудовая инспекция на официальном сайте.
Гострудинспекция привлекла компанию к административной ответственности, а директору выдали предписание со сроком погашения задолженности. Результаты проверки направлены в Следственный комитет РФ по ХМАО, который примет процессуальное решение в отношении руководителя компании.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура завела дело на руководителя ООО „Юганскнефтегазгеофизика“. Он не платил налоги и скрывал денежные средства для их оплаты, рассчитываясь с контрагентами через счета третьих лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!