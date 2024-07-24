24 июля 2024

Геологоразведочная компания в ХМАО задолжала работникам десятки миллионов зарплаты

Сотрудники «Юганскнефтегазгеофизики» несколько месяцев не получают зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Геофизическая компания из Нефтеюганска задолжала работникам 40 миллионов рублей зарплаты
Геофизическая компания из Нефтеюганска задолжала работникам 40 миллионов рублей зарплаты Фото:

Геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Долг предприятия по оплате труда превысил 40 миллионов рублей.

«В ходе проведения проверки в ООО «Юганскнефтегазгеофизика» инспекцией труда выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 192 работниками Общества на общую сумму 43 035 452 рубля. Установленный период невыплаты заработной платы — с февраля по май настоящего года», — сообщила окружная трудовая инспекция на официальном сайте.

Гострудинспекция привлекла компанию к административной ответственности, а директору выдали предписание со сроком погашения задолженности. Результаты проверки направлены в Следственный комитет РФ по ХМАО, который примет процессуальное решение в отношении руководителя компании.

 Ранее URA.RU писало, что прокуратура завела дело на руководителя ООО „Юганскнефтегазгеофизика“. Он не платил налоги и скрывал денежные средства для их оплаты, рассчитываясь с контрагентами через счета третьих лиц.

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Геологоразведочная компания «Юганскнефтегазгеофизика» из Нефтеюганска (ХМАО) с февраля не платит зарплату сотрудникам. Долг предприятия по оплате труда превысил 40 миллионов рублей. «В ходе проведения проверки в ООО «Юганскнефтегазгеофизика» инспекцией труда выявлена задолженность по выплате заработной платы перед 192 работниками Общества на общую сумму 43 035 452 рубля. Установленный период невыплаты заработной платы — с февраля по май настоящего года», — сообщила окружная трудовая инспекция на официальном сайте. Гострудинспекция привлекла компанию к административной ответственности, а директору выдали предписание со сроком погашения задолженности. Результаты проверки направлены в Следственный комитет РФ по ХМАО, который примет процессуальное решение в отношении руководителя компании.  Ранее URA.RU писало, что прокуратура завела дело на руководителя ООО „Юганскнефтегазгеофизика“. Он не платил налоги и скрывал денежные средства для их оплаты, рассчитываясь с контрагентами через счета третьих лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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