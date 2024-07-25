Бастрыкин взял на контроль детсад Первоуральска, где избивали малышей

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Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СКР
Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СКР Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по делу воспитательницы детского сада Первоуральска, которая избивала малышей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ее предварительных и окончательных результатах", — следует из сообщения. Свердловские следователи ведут процессуальную проверку.

Родители узнали об избиениях после того, как дети стали отказываться идти в садик. Воспитательницу уволили после коллективной жалобы. В свою очередь она пояснила, что слегка била детей рукой за баловство.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по делу воспитательницы детского сада Первоуральска, которая избивала малышей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ее предварительных и окончательных результатах", — следует из сообщения. Свердловские следователи ведут процессуальную проверку. Родители узнали об избиениях после того, как дети стали отказываться идти в садик. Воспитательницу уволили после коллективной жалобы. В свою очередь она пояснила, что слегка била детей рукой за баловство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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