Челябинский врач рассказала, как предотвратить опасное ожирение печени у детей

Челябинский врач Иванова: как предотвратить опасное ожирение печени у детей
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У многих малышей заболевания печени развиваются еще в грудном возрасте Фото:

Челябинский детский гастроэнтеролог рассказала, как предотвратить заболевания печени у детей. Для этого ребенок должен соблюдать правила гигиены, лечиться в авторитетных больницах, правильно питаться и заниматься спортом. Причем 30% проблем развивается у малышей в грудном возрасте, сообщила 25 июля врач-гастроэнтеролог ДГКБ №1 Дарья Иванова.

«По статистике, около 30% проблем развиваются в грудном возрасте, когда диагностика затруднена. Поражение печени и желчных протоков паразитами занимают около 3-5%. Для профилактики данных поражений, рекомендуется соблюдать гигиенические правила и обязательно термически обрабатывать пищу», — сообщила Иванова.

Для профилактики гепатита В и гепатита С нужно, чтобы у малыша не было контакта с кровью и использованным медицинским оборудованием. Врач советует выбирать авторитетные больницы с полностью стерильным или одноразовым оборудованием.

Правильное питание и умеренная физическая активность избавит от развития жировой болезни печени у малышей. Инфекционное поражение печени, вызванное паразитами, можно предотвратить, если вовремя мыть руки и соблюдать правила гигиены.

Кроме того, нужно вовремя проходить медосмотры, при подозрении на заболевания печени контролировать биохимические показатели крови. А при необходимости сразу обращаться к врачу для выявления заболеваний и направления к профильному специалисту.

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Челябинский детский гастроэнтеролог рассказала, как предотвратить заболевания печени у детей. Для этого ребенок должен соблюдать правила гигиены, лечиться в авторитетных больницах, правильно питаться и заниматься спортом. Причем 30% проблем развивается у малышей в грудном возрасте, сообщила 25 июля врач-гастроэнтеролог ДГКБ №1 Дарья Иванова. «По статистике, около 30% проблем развиваются в грудном возрасте, когда диагностика затруднена. Поражение печени и желчных протоков паразитами занимают около 3-5%. Для профилактики данных поражений, рекомендуется соблюдать гигиенические правила и обязательно термически обрабатывать пищу», — сообщила Иванова. Для профилактики гепатита В и гепатита С нужно, чтобы у малыша не было контакта с кровью и использованным медицинским оборудованием. Врач советует выбирать авторитетные больницы с полностью стерильным или одноразовым оборудованием. Правильное питание и умеренная физическая активность избавит от развития жировой болезни печени у малышей. Инфекционное поражение печени, вызванное паразитами, можно предотвратить, если вовремя мыть руки и соблюдать правила гигиены. Кроме того, нужно вовремя проходить медосмотры, при подозрении на заболевания печени контролировать биохимические показатели крови. А при необходимости сразу обращаться к врачу для выявления заболеваний и направления к профильному специалисту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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