Пермяк стал миллионером, купив билет за 25 рублей

Победитель еще не знает о своем везении
Житель Пермского края выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Билет он купил за 25 рублей в мобильном приложении.
«25 июля 2024 года в 131507-м тираже государственной лотереи «Рапидо 2.0» был разыгран суперприз — 2 729 363 рубля. Победителем стал житель Пермского края, купивший билет за 25 рублей в мобильном приложении», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
За выигрышем пермяк еще не обратился. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Чайковского выиграла почти 10 млн рублей.
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