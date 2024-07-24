24 июля 2024

Пермяк стал миллионером, купив билет за 25 рублей

Пермяк выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель еще не знает о своем везении
Победитель еще не знает о своем везении Фото:

Житель Пермского края выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Билет он купил за 25 рублей в мобильном приложении.

«25 июля 2024 года в 131507-м тираже государственной лотереи «Рапидо 2.0» был разыгран суперприз — 2 729 363 рубля. Победителем стал житель Пермского края, купивший билет за 25 рублей в мобильном приложении», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

За выигрышем пермяк еще не обратился. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Чайковского выиграла почти 10 млн рублей.

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Житель Пермского края выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей. Билет он купил за 25 рублей в мобильном приложении. «25 июля 2024 года в 131507-м тираже государственной лотереи «Рапидо 2.0» был разыгран суперприз — 2 729 363 рубля. Победителем стал житель Пермского края, купивший билет за 25 рублей в мобильном приложении», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». За выигрышем пермяк еще не обратился. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерка из Чайковского выиграла почти 10 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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