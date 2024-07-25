Курганское предприятие холдинга УГМК возглавил экс-руководитель пермского завода

Генеральный директор курганского предприятия ШААЗ, входящем в холдинг УГМК, Андрей Попов уволился по собственному желанию. Вместо него руководителем поставлен бывший директор пермского завода БМЗ Андрей Жулдыбин. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы промышленности. Попов руководил заводом ШААЗ с 2016 года.
«Новым директором ШААЗа стал экс-директор пермского завода БМЗ Андрей Жулдыбин. Полномочия Андрея Попова досрочно прекращены», — сообщил инсайдер.
Информация о смене руководства на заводе ШААЗ подтверждается решением совета директоров. В документе, который имеется в расположении редакции, говорится о том, что Попов досрочно освобождается от занимаемой должности по собственному желанию. С 25 июля на три года генеральным директором был избран Андрей Жулдыбин, ранее возглавлявший БМЗ в Березниках и Ремонтно-механический завод Кирово-Чепецкого химического комбината.
Корреспондент URA.RU попытался дозвониться в приемную предприятия ШААЗ, чтобы выяснить причины увольнения Андрея Попова. На звонок журналиста никто не ответил. Дополнительно направлен запрос в пресс-службу завода.
Ранее URA.RU писало, что Андрей Попов заменил на посту директора Шадринского автоагрегатного завода погибшего на охоте экс-руководителя предприятия Виктора Охулкова. До этого в разные годы он работал в ШААЗе ведущим инженером, начальником отдела комплектации и директором по качеству.
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