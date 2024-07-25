Челябинская ГАИ опубликовала видео последствий смертельной аварии на М-5

На месте аварии на челябинской трассе работают экстренные службы
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© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают несколько экипажей ДПС и скорой помощи Фото:

Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области опубликовала видео последствий смертельной аварии, произошедшей 25 июля возле Усть-Катава. На месте работают экстренные службы.

Судя по кадрам, к месту аварии прибыло несколько экипажей скорой помощи. Одна из машин, участвовавших в ДТП, лежит на боку. Из-за случившегося на участке трассы собралась пробка.

Авария произошла, примерно, в 15:40 по местному времени. Есть информация о двух погибших и пяти раненых. Инспекторы ДПС устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области опубликовала видео последствий смертельной аварии, произошедшей 25 июля возле Усть-Катава. На месте работают экстренные службы. Судя по кадрам, к месту аварии прибыло несколько экипажей скорой помощи. Одна из машин, участвовавших в ДТП, лежит на боку. Из-за случившегося на участке трассы собралась пробка. Авария произошла, примерно, в 15:40 по местному времени. Есть информация о двух погибших и пяти раненых. Инспекторы ДПС устанавливает обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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