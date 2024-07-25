Челябинская ГАИ опубликовала видео последствий смертельной аварии на М-5

На месте ДТП работают несколько экипажей ДПС и скорой помощи
Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области опубликовала видео последствий смертельной аварии, произошедшей 25 июля возле Усть-Катава. На месте работают экстренные службы.
Судя по кадрам, к месту аварии прибыло несколько экипажей скорой помощи. Одна из машин, участвовавших в ДТП, лежит на боку. Из-за случившегося на участке трассы собралась пробка.
Авария произошла, примерно, в 15:40 по местному времени. Есть информация о двух погибших и пяти раненых. Инспекторы ДПС устанавливает обстоятельства произошедшего.
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