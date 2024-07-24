Кухарук собирается лично контролировать архитектурный облик городов ХМАО

Врио губернатора ХМАО собирается лично контролировать архитектурный облик городов ХМАО. Для этого он учредил окружной градостроительный совет, который сам же и возглавил. Решение о создании совещательного органа принято на заседании окружного правительства, документы размещены на его официальном сайте.
«Создать Градостроительный совет, утвердить положение о нем и его состав. Совет возглавляет председатель — губернатор автономного округа», — указано в положении о совете.
Заместителем председателя градсовета станет вице-губернатор, в чьем ведении находится департамент пространственного развития. Сейчас это куратор югорского стройблока Азат Ислаев. Места в совете получат также главный архитектор округа и его замы, мэры некоторых городов, ректоры и преподаватели югорских вузов.
Совет займется комплексным развитием территории и созданием комфортной городской среды. Планируется, что он будет отвечать за единый облик городов ХМАО. Идеи унифицировать подход к архитектуре муниципалитетов звучали и прежде. Например, экс-губернатор Наталья Комарова заявляла о введении единого «Югорского стандарта», однако до повсеместной реализации проекта дело не дошло.
На сегодняшний день в муниципалитетах есть собственные градостроительные советы, в некоторых городах приняты положения об архитектурном облике. Так, например, после недовольства жителей Нижневартовска повсеместным внедрением сайдинга со странным сочетанием цветов, который из-за дешевизны закупали подрядчики окружного Фонда капремонта, в администрации утвердили цветовую палитру, и кислотные оранжевые панели перестали появляться на стенах панельных домов. Однако менять то, что уже было отремонтировано до утверждения палитры, в городе не стали.
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