Депутаты в Пермском крае ликвидируют деревню Сибирь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В деревне живут только дачники
В деревне живут только дачники Фото:

Дума Добрянского округа приняла решение об упразднении деревни Сибирь. Ее присоединяют к селу Висит, сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Прикамья.

«Депутаты Думы Добрянского городского округа приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим», — говорится в сообщении. Зарегистрированных жителей в Сибири нет, дома используются как дачи.

Объединение двух населенных пунктов позволит создать более комфортные условия для жителей. Дачники часто обращаются по вопросам содержания дорог в деревне Сибирь, но власти ограничены в ресурсах, поскольку официально в территории никто не живет. Сейчас дума Добрянки готовит документы для направления в заксобрание Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации двух деревень в Уинском округе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дума Добрянского округа приняла решение об упразднении деревни Сибирь. Ее присоединяют к селу Висит, сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Прикамья. «Депутаты Думы Добрянского городского округа приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим», — говорится в сообщении. Зарегистрированных жителей в Сибири нет, дома используются как дачи. Объединение двух населенных пунктов позволит создать более комфортные условия для жителей. Дачники часто обращаются по вопросам содержания дорог в деревне Сибирь, но власти ограничены в ресурсах, поскольку официально в территории никто не живет. Сейчас дума Добрянки готовит документы для направления в заксобрание Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации двух деревень в Уинском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...