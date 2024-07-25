Депутаты в Пермском крае ликвидируют деревню Сибирь

Дума Добрянского округа приняла решение об упразднении деревни Сибирь. Ее присоединяют к селу Висит, сообщает telegram-канал «На местах» совета представительных органов Прикамья.
«Депутаты Думы Добрянского городского округа приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим», — говорится в сообщении. Зарегистрированных жителей в Сибири нет, дома используются как дачи.
Объединение двух населенных пунктов позволит создать более комфортные условия для жителей. Дачники часто обращаются по вопросам содержания дорог в деревне Сибирь, но власти ограничены в ресурсах, поскольку официально в территории никто не живет. Сейчас дума Добрянки готовит документы для направления в заксобрание Пермского края. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации двух деревень в Уинском округе.
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