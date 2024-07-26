Почему убытки ведущих рыболовных предприятий в ЯНАО покрывают субсидиями

Власти Ямала субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы убыточным предприятиям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В этом году власти субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы
В этом году власти субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы Фото:

В этом году 13 рыбодобывающих предприятий ЯНАО получили субсидии из бюджета на возмещение затрат. Самую крупную — АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», которой перечислили 148,5 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль предприятия ушла в минус на 3,4 млн рублей. Какие убытки ведущих рыболовных предприятий покрывают в ЯНАО и почему, разбирался корреспондент URA.RU.

По данным окружного департамента АПК, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», до третьего июля известная как ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская», уже не первый год занимается разведением деликатесной рыбы. В специальных бассейнах аграрии выращивают молодь радужной форели, а также муксуна, чира, нельмы и сырка. В 2022 году живую рыбу предприятие поставляло в аквариумные прилавки одного из магазинов в Тарко-Сале. Правда, по отзывам покупателей, рыба довольно дорогая, и это устраивало далеко не всех потребителей.

В этом году община получила самую большую среди рыбодобывающих предприятий на Ямале субсидию в размере 148,5 млн рублей. Эти деньги можно потратить на зарплату, топливо, коммунальные платежи, ветеринарные услуги и тем самым сократить убытки, растущие год от года.

Как следует из данных СБИС, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская» получила в 2023 году доходы на сумму 198,4 млн рублей, что на 23 % ниже, чем в 2022 году. Расходы предприятия — 201,8 млн рублей. 

Таким образом, чистая прибыль ушла в минус на 3,4 млн рублей. В этом году доходность ожидается еще более низкой — 172,5 млн рублей, расходы — 149 млн рублей. Но, если прогнозы сбудутся, то предприятие получит чистую прибыль в размере 22,6 млн рублей.

Еще один получатель субсидии — ООО «Тазагрорыбпром». Ее размер составил 87,3 млн рублей. В ходе недавней поездки директора департамента АПК Андрея Рубашина на промыслы предприятия рыбаки рассказали, что перед началом сезона стали получать авансы и могут закупить продовольствие на весь срок путины. «Получили все необходимое для работы: спецодежду, орудия лова. Лодки приведены в порядок», — сообщили рыбаки главе департамента. Остается только хорошо работать. 

Между тем, предприятие не получает чистую прибыль уже два года. В прошлом году доходность ООО «Тазагрорыбпром» составила 213,7 млн рублей, что на 38% ниже показателей 2022 года. Расходы превышают прибыль. В 2024 году ожидается еще большее снижение прибыльности — до 154 млн рублей.

Как сообщают в окружном департаменте АПК, рыбохозяйственный комплекс Ямала состоит из 97 организаций различных форм собственности. На них трудятся две тысячи работников, в основном из числа коренных малочисленных народов Севера. Но только 13 рыбодобывающих предприятий получили субсидию. 

«Господдержку получили наиболее крупные, системообразующие рыбодобывающие предприятия, которые имеют большой штат, флот, развитую инфраструктуру, в том числе причалы, а значит и самую большую социальную нагрузку», — рассказал корреспонденту URA.RU пресс-секретарь департамента АПК Алексей Снегирев. У этих предприятий в отличие от малых, велики расходы на топливо, заработные платы, коммунальные платежи.

Собеседник агентства также пояснил, что убыточность ямальских рыбодобытчиков напрямую связана с коротким сезоном путины, сложным климатом и отдаленностью промыслов, которые нужно обеспечивать регулярными поставками ГСМ.

По данным окружного агропрома, в 2022 году вылов рыбы в ЯНАО составил 12,5 тысяч тонн, в 2023 году — 12,1 тысяч тонн. По состоянию на 31 мая 2024 года — 1196,9 тонн.

Общий объем финансирования отрасли составляет более 1,2 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году на выращивание товарной рыбы из окружного бюджета выделялось 9,2 миллиона рублей. В этом году власти Ямала субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы убыточным предприятиям. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом году 13 рыбодобывающих предприятий ЯНАО получили субсидии из бюджета на возмещение затрат. Самую крупную — АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», которой перечислили 148,5 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль предприятия ушла в минус на 3,4 млн рублей. Какие убытки ведущих рыболовных предприятий покрывают в ЯНАО и почему, разбирался корреспондент URA.RU. По данным окружного департамента АПК, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», до третьего июля известная как ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская», уже не первый год занимается разведением деликатесной рыбы. В специальных бассейнах аграрии выращивают молодь радужной форели, а также муксуна, чира, нельмы и сырка. В 2022 году живую рыбу предприятие поставляло в аквариумные прилавки одного из магазинов в Тарко-Сале. Правда, по отзывам покупателей, рыба довольно дорогая, и это устраивало далеко не всех потребителей. В этом году община получила самую большую среди рыбодобывающих предприятий на Ямале субсидию в размере 148,5 млн рублей. Эти деньги можно потратить на зарплату, топливо, коммунальные платежи, ветеринарные услуги и тем самым сократить убытки, растущие год от года. Как следует из данных СБИС, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская» получила в 2023 году доходы на сумму 198,4 млн рублей, что на 23 % ниже, чем в 2022 году. Расходы предприятия — 201,8 млн рублей. Еще один получатель субсидии — ООО «Тазагрорыбпром». Ее размер составил 87,3 млн рублей. В ходе недавней поездки директора департамента АПК Андрея Рубашина на промыслы предприятия рыбаки рассказали, что перед началом сезона стали получать авансы и могут закупить продовольствие на весь срок путины. «Получили все необходимое для работы: спецодежду, орудия лова. Лодки приведены в порядок», — сообщили рыбаки главе департамента. Остается только хорошо работать. Как сообщают в окружном департаменте АПК, рыбохозяйственный комплекс Ямала состоит из 97 организаций различных форм собственности. На них трудятся две тысячи работников, в основном из числа коренных малочисленных народов Севера. Но только 13 рыбодобывающих предприятий получили субсидию. Собеседник агентства также пояснил, что убыточность ямальских рыбодобытчиков напрямую связана с коротким сезоном путины, сложным климатом и отдаленностью промыслов, которые нужно обеспечивать регулярными поставками ГСМ. По данным окружного агропрома, в 2022 году вылов рыбы в ЯНАО составил 12,5 тысяч тонн, в 2023 году — 12,1 тысяч тонн. По состоянию на 31 мая 2024 года — 1196,9 тонн. Общий объем финансирования отрасли составляет более 1,2 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году на выращивание товарной рыбы из окружного бюджета выделялось 9,2 миллиона рублей. В этом году власти Ямала субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы убыточным предприятиям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...