В этом году 13 рыбодобывающих предприятий ЯНАО получили субсидии из бюджета на возмещение затрат. Самую крупную — АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», которой перечислили 148,5 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль предприятия ушла в минус на 3,4 млн рублей. Какие убытки ведущих рыболовных предприятий покрывают в ЯНАО и почему, разбирался корреспондент URA.RU.
По данным окружного департамента АПК, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская», до третьего июля известная как ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская», уже не первый год занимается разведением деликатесной рыбы. В специальных бассейнах аграрии выращивают молодь радужной форели, а также муксуна, чира, нельмы и сырка. В 2022 году живую рыбу предприятие поставляло в аквариумные прилавки одного из магазинов в Тарко-Сале. Правда, по отзывам покупателей, рыба довольно дорогая, и это устраивало далеко не всех потребителей.
В этом году община получила самую большую среди рыбодобывающих предприятий на Ямале субсидию в размере 148,5 млн рублей. Эти деньги можно потратить на зарплату, топливо, коммунальные платежи, ветеринарные услуги и тем самым сократить убытки, растущие год от года.
Как следует из данных СБИС, АО «Сельскохозяйственная община Пуровская» получила в 2023 году доходы на сумму 198,4 млн рублей, что на 23 % ниже, чем в 2022 году. Расходы предприятия — 201,8 млн рублей.
Таким образом, чистая прибыль ушла в минус на 3,4 млн рублей. В этом году доходность ожидается еще более низкой — 172,5 млн рублей, расходы — 149 млн рублей. Но, если прогнозы сбудутся, то предприятие получит чистую прибыль в размере 22,6 млн рублей.
Еще один получатель субсидии — ООО «Тазагрорыбпром». Ее размер составил 87,3 млн рублей. В ходе недавней поездки директора департамента АПК Андрея Рубашина на промыслы предприятия рыбаки рассказали, что перед началом сезона стали получать авансы и могут закупить продовольствие на весь срок путины. «Получили все необходимое для работы: спецодежду, орудия лова. Лодки приведены в порядок», — сообщили рыбаки главе департамента. Остается только хорошо работать.
Между тем, предприятие не получает чистую прибыль уже два года. В прошлом году доходность ООО «Тазагрорыбпром» составила 213,7 млн рублей, что на 38% ниже показателей 2022 года. Расходы превышают прибыль. В 2024 году ожидается еще большее снижение прибыльности — до 154 млн рублей.
Как сообщают в окружном департаменте АПК, рыбохозяйственный комплекс Ямала состоит из 97 организаций различных форм собственности. На них трудятся две тысячи работников, в основном из числа коренных малочисленных народов Севера. Но только 13 рыбодобывающих предприятий получили субсидию.
«Господдержку получили наиболее крупные, системообразующие рыбодобывающие предприятия, которые имеют большой штат, флот, развитую инфраструктуру, в том числе причалы, а значит и самую большую социальную нагрузку», — рассказал корреспонденту URA.RU пресс-секретарь департамента АПК Алексей Снегирев. У этих предприятий в отличие от малых, велики расходы на топливо, заработные платы, коммунальные платежи.
Собеседник агентства также пояснил, что убыточность ямальских рыбодобытчиков напрямую связана с коротким сезоном путины, сложным климатом и отдаленностью промыслов, которые нужно обеспечивать регулярными поставками ГСМ.
По данным окружного агропрома, в 2022 году вылов рыбы в ЯНАО составил 12,5 тысяч тонн, в 2023 году — 12,1 тысяч тонн. По состоянию на 31 мая 2024 года — 1196,9 тонн.
Общий объем финансирования отрасли составляет более 1,2 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году на выращивание товарной рыбы из окружного бюджета выделялось 9,2 миллиона рублей. В этом году власти Ямала субсидируют вылов 8,5 тысячи тонн рыбы убыточным предприятиям.
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