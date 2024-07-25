Погибшую в Турции блогера МотоТаню похоронят в Омской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Татьяной Озолиной пройдет в Москве
Прощание с Татьяной Озолиной пройдет в Москве Фото:

Погибшую в Турции мотоблогера Татьяну Озолину, известную как МотоТаня, похоронят в Омской области, в ее родном городе Тара. Об этом рассказал близкий друг девушки Александр Володиков.

«Похороны состоятся в ее родном городе Тара», — передает слова Володикова «Российская газета». Он добавил, что тело погибшей будет кремировано.

Прощание с Татьяной Озолиной состоится в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища. Трагедия случилась в Турции, где мотоциклистка стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, ее мотоцикл столкнулся с байком местного жителя, после чего девушка ударилась головой о дорожное ограждение, что привело к смертельным травмам. Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с МотоТаней, отметил странное исчезновение видеокамеры с ее шлема после аварии, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погибшую в Турции мотоблогера Татьяну Озолину, известную как МотоТаня, похоронят в Омской области, в ее родном городе Тара. Об этом рассказал близкий друг девушки Александр Володиков. «Похороны состоятся в ее родном городе Тара», — передает слова Володикова «Российская газета». Он добавил, что тело погибшей будет кремировано. Прощание с Татьяной Озолиной состоится в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища. Трагедия случилась в Турции, где мотоциклистка стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, ее мотоцикл столкнулся с байком местного жителя, после чего девушка ударилась головой о дорожное ограждение, что привело к смертельным травмам. Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с МотоТаней, отметил странное исчезновение видеокамеры с ее шлема после аварии, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...