Погибшую в Турции блогера МотоТаню похоронят в Омской области

Погибшую в Турции мотоблогера Татьяну Озолину, известную как МотоТаня, похоронят в Омской области, в ее родном городе Тара. Об этом рассказал близкий друг девушки Александр Володиков.
«Похороны состоятся в ее родном городе Тара», — передает слова Володикова «Российская газета». Он добавил, что тело погибшей будет кремировано.
Прощание с Татьяной Озолиной состоится в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища. Трагедия случилась в Турции, где мотоциклистка стала жертвой дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, ее мотоцикл столкнулся с байком местного жителя, после чего девушка ударилась головой о дорожное ограждение, что привело к смертельным травмам. Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с МотоТаней, отметил странное исчезновение видеокамеры с ее шлема после аварии, передает 360.ru.
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