Кто такая МотоТаня, разбившаяся в страшной аварии в Турции

Мотоблогер Татьяна Озолина погибла из-за ДТП в Турции

23 июля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мотоциклистка Татьяна Озолина попала в ДТП в Турции и погибла на месте Фото: Страница в соцсети «ВКонтакте» Татьяны Озолиной Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. В результате происшествия Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. Что известно о погибшей — в материале URA.RU. Биография Детство и юность Татьяна Озолина родилась в Омской области. С детства она увлекалась танцами и музыкой, а после окончания школы пошла учиться в колледж на хореографа. Недолго проучившись в училище, девушка решила сменить специальность и перепоступила на экономиста. В 2012 году Озолина переехала в Москву и устраилась работать в крупную аутсорсинговую компанию. Карьера блогера Через два года девушка сдала на права категории А и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R ярко-красного цвета. Любовь к байкам передалась Татьяне по наследству — ее папа увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». Любовь к мотоциклам передалась Татьяне Озолиной от отца Фото: Страница в соцсети «ВКонтакте» Татьяны Озолиной В этот же период девушка начинает активно выкладывать видео, как она ездит на своем байке в Instagram* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Озолина достаточно быстро стала известной на просторах социальных сетей и уже спустя пару месяцев после первых публикаций стала популярным мотоблогером. Личная жизнь Известно, что у девушки есть 13-летний сын Всеволод. Она также была замужем, но блогер не афишировала это. Перед гибелью Озолина состояла в отношениях с молодым человеком уже два года. Озолина не афишировала личную жизнь Фото: Страница в соцсети «ВКонтакте» Татьяны Озолиной Подробности о ДТП Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Татьяна ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерами из Измира в Бодрум. Есть две версии произошедшего. По одной из них, Озолина не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По второй версии, блогер столкнулась с другим мотоциклом. Россиянка скончалась до приезда скорой помощи. Многие представители мотосообщества выразили сочувствие и поделились, что «в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались, ее копировали многие». Перед смертью, в своих соцсетях девушка сообщила о планах покорить Турцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, более известная под псевдонимом «МотоТаня», погибла в ДТП в Турции. Девушка не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком. В результате происшествия Озолина скончалась до прибытия скорой помощи. Что известно о погибшей — в материале URA.RU. Татьяна Озолина родилась в Омской области. С детства она увлекалась танцами и музыкой, а после окончания школы пошла учиться в колледж на хореографа. Недолго проучившись в училище, девушка решила сменить специальность и перепоступила на экономиста. В 2012 году Озолина переехала в Москву и устраилась работать в крупную аутсорсинговую компанию. Через два года девушка сдала на права категории А и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R ярко-красного цвета. Любовь к байкам передалась Татьяне по наследству — ее папа увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». В этот же период девушка начинает активно выкладывать видео, как она ездит на своем байке в Instagram* (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Озолина достаточно быстро стала известной на просторах социальных сетей и уже спустя пару месяцев после первых публикаций стала популярным мотоблогером. Известно, что у девушки есть 13-летний сын Всеволод. Она также была замужем, но блогер не афишировала это. Перед гибелью Озолина состояла в отношениях с молодым человеком уже два года. Трагедия произошла на трассе Милас — Секе. Татьяна ехала вместе с двумя турецкими мотоблогерами из Измира в Бодрум. Есть две версии произошедшего. По одной из них, Озолина не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По второй версии, блогер столкнулась с другим мотоциклом. Россиянка скончалась до приезда скорой помощи. Многие представители мотосообщества выразили сочувствие и поделились, что «в стране нет ни одного мотоциклиста, кто был бы равнодушен к МотоТане. Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались, ее копировали многие». Перед смертью, в своих соцсетях девушка сообщила о планах покорить Турцию.