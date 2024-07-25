Участники смертельного ДТП под Усть-Катавом не были пристегнуты ремнем безопасности

Никто из пассажиров, попавших в смертельное ДТП 25 июля под Усть-Катавом в Челябинской области не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
«Водитель автомобиля „Лада Гранта“ и 49-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 35-летний пассажир автомобиля „Лада Гранта“, скончался по дороге в больницу, ещё три участника аварии получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. При этом установлено, что ни один не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, количество погибших в ДТП на 1629 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области увеличилось до трех человек. Авария произошла примерно в 15:40 по местному времени. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненных. По данным URA.RU, пассажиры одного из автомобиля забронировали поездку через сервис по поиску попутчиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!