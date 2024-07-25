Число погибших при ДТП на челябинской трассе увеличилось до трех человек. Фото, видео

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Двое участников ДТП погибли на месте, еще один — скончался в больнице Фото:

Количество погибших в ДТП на 1629 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области увеличилось до трех. Как сообщил URA.RU 25 июля в пресс-службе ГАИ региона, один из пострадавших скончался в больнице.

«В результате столкновения водитель автомобиля „Лада Гранта“ и пассажир скончались на месте. Один из пассажиров доставлен в медучреждение, где скончался. Еще один пассажир получил травмы и также был доставлен в больницу», — приводит слова врио начальника отделения ГАИ отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу старший лейтенант полиции Евгения Малафеева пресс-служба региональной ГАИ.

По словам Малафеева, водитель и два пассажира другого автомобиля выжили. Их доставили в больницу. Он отметил, что все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

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Авария произошла примерно в 15:40 по местному времени. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненных. По данным URA.RU, пассажиры одного из автомобиля забронировали поездку через сервис по поиску попутчиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС.

От столкновения автомобили превратились в груду металла
От столкновения автомобили превратились в груду металла
Фото:

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Количество погибших в ДТП на 1629 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области увеличилось до трех. Как сообщил URA.RU 25 июля в пресс-службе ГАИ региона, один из пострадавших скончался в больнице. «В результате столкновения водитель автомобиля „Лада Гранта“ и пассажир скончались на месте. Один из пассажиров доставлен в медучреждение, где скончался. Еще один пассажир получил травмы и также был доставлен в больницу», — приводит слова врио начальника отделения ГАИ отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу старший лейтенант полиции Евгения Малафеева пресс-служба региональной ГАИ. По словам Малафеева, водитель и два пассажира другого автомобиля выжили. Их доставили в больницу. Он отметил, что все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла примерно в 15:40 по местному времени. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненных. По данным URA.RU, пассажиры одного из автомобиля забронировали поездку через сервис по поиску попутчиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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