Число погибших при ДТП на челябинской трассе увеличилось до трех человек. Фото, видео

25 июля 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Двое участников ДТП погибли на месте, еще один — скончался в больнице Фото: Александр Мамаев © URA.RU Количество погибших в ДТП на 1629 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области увеличилось до трех. Как сообщил URA.RU 25 июля в пресс-службе ГАИ региона, один из пострадавших скончался в больнице. «В результате столкновения водитель автомобиля „Лада Гранта“ и пассажир скончались на месте. Один из пассажиров доставлен в медучреждение, где скончался. Еще один пассажир получил травмы и также был доставлен в больницу», — приводит слова врио начальника отделения ГАИ отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу старший лейтенант полиции Евгения Малафеева пресс-служба региональной ГАИ. По словам Малафеева, водитель и два пассажира другого автомобиля выжили. Их доставили в больницу. Он отметил, что все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Новость по теме Челябинская ГАИ опубликовала видео последствий смертельной аварии на М-5 Авария произошла примерно в 15:40 по местному времени. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненных. По данным URA.RU, пассажиры одного из автомобиля забронировали поездку через сервис по поиску попутчиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС. От столкновения автомобили превратились в груду металла Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших в ДТП на 1629 километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области увеличилось до трех. Как сообщил URA.RU 25 июля в пресс-службе ГАИ региона, один из пострадавших скончался в больнице. «В результате столкновения водитель автомобиля „Лада Гранта“ и пассажир скончались на месте. Один из пассажиров доставлен в медучреждение, где скончался. Еще один пассажир получил травмы и также был доставлен в больницу», — приводит слова врио начальника отделения ГАИ отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу старший лейтенант полиции Евгения Малафеева пресс-служба региональной ГАИ. По словам Малафеева, водитель и два пассажира другого автомобиля выжили. Их доставили в больницу. Он отметил, что все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла примерно в 15:40 по местному времени. Изначально сообщалось о двух погибших и пяти раненных. По данным URA.RU, пассажиры одного из автомобиля забронировали поездку через сервис по поиску попутчиков. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ДПС.