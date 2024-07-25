Участники ДТП под Усть-Катавом воспользовались сервисом по поиску попутчиков

Одна из машин, попавшая в ДТП, перевозила попутчиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пассажиры одного из автомобилей, который днем 25 июля попал в аварию возле Усть-Катава (Челябинская область), были попутчиками. По данным URA.RU, все они воспользовались специальным сервисом.

«Водитель одного из автомобилей решил подзаработать и взял с собой попутчиков с помощью специального сервиса для поиска. Машина была забита людьми. Что произошло в дороге? Из-за чего произошла авария и кто виновник? Это все предстоит выяснить сотрудникам ДПС», — рассказал URA.RU источник.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы. Известно, как минимум, о двух погибших. Еще пятеро человек ранены. Судя по кадрам с места ДТП, одну из машин перевернуло на бок.

Ранее начальник ФКУ УПРДОР «Южный Урал» Владимир Муравьев призвал граждан отказаться от использования сервисов по поиску попутчиков. По его мнению, садясь в машину к незнакомому водителю, необходимо измерять всю опасность, которая может поджидать на дороге. «Если цена этой поездки — жизнь человека, нужно соизмерять приоритеты и пользоваться лицензированными перевозчиками», — заявил Муравьев.