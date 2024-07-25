Обсуждение по спасению Екатеринбурга от засухи сорвалось

В Дни Свердловской области в Совете Федерации в октябре региональные власти планировали представлять не четыре проекта, а пять. Презентация одного из них — по строительству новых водохранилищ для Екатеринбурга — сорвалась, рассказал URA.RU источник, знакомый с деталями подготовки.
«Проект предусматривает строительство двух новых водохранилищ в западном направлении, откуда можно будет брать питьевую воду для Екатеринбурга и Первоуральска. Но его не доработали, поэтому от презентации отказались», — пояснил собеседник.
При этом проект является важным, так как проблема дефицита питьевой воды в Екатеринбурге стоит остро. В засушливый 2023-й год уровень воды в свердловских водоемах был у критических отметок, ее приходилось перекачивать в больших объемах из соседней Челябинской области.
В разные годы проектом занимались то власти Екатеринбурга, то региональный минЖКХ, но довести его до ума пока не удалось. Оценивают его в сотни миллиардов.
Остальные четыре проекта, которые будут презентовать в Совфеде и которые смогут претендовать на федеральное финансирование, это «Сухой порт», медкластер в «Академическом», «Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо» (наземное метро) и «Межотраслевой кластер на базе Уральского политехнического колледжа». Не исключено, что к октябрю власти еще дополнят список.
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