Чем известен подозреваемый в убийстве экс-депутата Фарион экс-футболист Зинченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в городе Днепре. Им оказался 18-летний бывший футболист Вячеслав Зинченко. О том, чем известен подозреваемый Зинченко — в материале URA.RU.
Как жил и чем занимался Вячеслав Зинченко
Согласно открытым данным, украинское «Телевидение Торонто» идентифицировало Вячеслава Зинченко как подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Вот основные факты о нем:
- Дата рождения: 3 апреля 2006 года
- Образование: Обучение в Днепровской гимназии №62.
- Спортивная деятельность: Игрок футбольной команды МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 провел три матча.
Зинченко также был активным руководителем ультраправых Telegram-каналов, где оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие рассматривает его как исполнителя в данном деле, передает издание «Страна».
Как Зинченко характеризуют знакомые и родственники
Местные журналисты проводили беседы с соседями и близкими Зинченко, которые вызвали у них размышления о задержании молодого человека.
Соседи говорят, что он был спокойным и порядочным парнем. Никто из них не мог предположить, что он совершил убийство. Отец Вячеслава, который в настоящее время находится на фронте, сообщил, что давно не виделся с сыном. Он узнал о задержании через свою жену. Отец настаивает, что сын никого не убивал. Вопрос об аренде жилья во Львове вызвал у отца недоумение, откуда у сына могли быть деньги для этого, если он поддерживает семью финансово лишь частично. Ян, друг Вячеслава, который знает его с детства, уверен в его невиновности. Он описал Зинченко как патриотичного человека, который хорошо учится и в последнее время не выезжал из дома.
Соседка семьи Илона считает, что Вячеслава могли подставить. Она описывает Зинченко как порядочного человека. Многие люди вокруг Вячеслава выражают шок и недоверие в связи с его задержанием, подчеркивая, что он никогда не проявлял агрессии или экстремистских взглядов. Соседи и близкие надеются на продолжение справедливого разбирательства в этом деле.
Убийство Фарион
Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион взяла на себя террористическая организация National-Socialism/White Power (Национал-Социализм/Белая Власть, запрещена на территории Российской Федерации). Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика.
Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, была атакована из огнестрельного оружия — ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения она скончалась в реанимации. По информации украинского телеканала «Прямой», преступная группировка разместила видео, на котором, по их утверждению, запечатлен момент убийства Фарион. Это говорит о дерзости организации, взявшей на себя ответственность за террористический акт.
*NS/WP, National Socialism/White Power — террористическая организация, запрещена на территории РФ
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