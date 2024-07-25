25 июля 2024

Чем известен подозреваемый в убийстве экс-депутата Фарион экс-футболист Зинченко

«Страна»: подозреваемого в убийстве экс-депутата Фарион зовут Вячеслав Зинченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стало известно имя подозреваемого в нападении на экс-депутата Рады
Стало известно имя подозреваемого в нападении на экс-депутата Рады Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в городе Днепре. Им оказался 18-летний бывший футболист Вячеслав Зинченко. О том, чем известен подозреваемый Зинченко — в материале URA.RU.

Как жил и чем занимался Вячеслав Зинченко

Согласно открытым данным, украинское «Телевидение Торонто» идентифицировало Вячеслава Зинченко как подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Вот основные факты о нем:

  • Дата рождения: 3 апреля 2006 года
  • Образование: Обучение в Днепровской гимназии №62.
  • Спортивная деятельность: Игрок футбольной команды МДЮСШ U-19. В сезоне 2023/2024 провел три матча.

Зинченко также был активным руководителем ультраправых Telegram-каналов, где оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие рассматривает его как исполнителя в данном деле, передает издание «Страна».

Как Зинченко характеризуют знакомые и родственники

Местные журналисты проводили беседы с соседями и близкими Зинченко, которые вызвали у них размышления о задержании молодого человека.

Соседи говорят, что он был спокойным и порядочным парнем. Никто из них не мог предположить, что он совершил убийство. Отец Вячеслава, который в настоящее время находится на фронте, сообщил, что давно не виделся с сыном. Он узнал о задержании через свою жену. Отец настаивает, что сын никого не убивал. Вопрос об аренде жилья во Львове вызвал у отца недоумение, откуда у сына могли быть деньги для этого, если он поддерживает семью финансово лишь частично. Ян, друг Вячеслава, который знает его с детства, уверен в его невиновности. Он описал Зинченко как патриотичного человека, который хорошо учится и в последнее время не выезжал из дома.

Зинченко в детстве увлекался игрой в футбол
Зинченко в детстве увлекался игрой в футбол
Фото:

Соседка семьи Илона считает, что Вячеслава могли подставить. Она описывает Зинченко как порядочного человека. Многие люди вокруг Вячеслава выражают шок и недоверие в связи с его задержанием, подчеркивая, что он никогда не проявлял агрессии или экстремистских взглядов. Соседи и близкие надеются на продолжение справедливого разбирательства в этом деле.

Убийство Фарион

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион взяла на себя террористическая организация National-Socialism/White Power (Национал-Социализм/Белая Власть, запрещена на территории Российской Федерации). Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика.

Фарион убили из пистолета выстрелом в висок
Фарион убили из пистолета выстрелом в висок
Фото:

Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, была атакована из огнестрельного оружия — ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения она скончалась в реанимации. По информации украинского телеканала «Прямой», преступная группировка разместила видео, на котором, по их утверждению, запечатлен момент убийства Фарион. Это говорит о дерзости организации, взявшей на себя ответственность за террористический акт.

*NS/WP, National Socialism/White Power — террористическая организация, запрещена на территории РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион задержан в городе Днепре. Им оказался 18-летний бывший футболист Вячеслав Зинченко. О том, чем известен подозреваемый Зинченко — в материале URA.RU. Как жил и чем занимался Вячеслав Зинченко Согласно открытым данным, украинское «Телевидение Торонто» идентифицировало Вячеслава Зинченко как подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Вот основные факты о нем: Зинченко также был активным руководителем ультраправых Telegram-каналов, где оставлял антисемитские и расистские комментарии. Следствие рассматривает его как исполнителя в данном деле, передает издание «Страна». Как Зинченко характеризуют знакомые и родственники Местные журналисты проводили беседы с соседями и близкими Зинченко, которые вызвали у них размышления о задержании молодого человека. Соседи говорят, что он был спокойным и порядочным парнем. Никто из них не мог предположить, что он совершил убийство. Отец Вячеслава, который в настоящее время находится на фронте, сообщил, что давно не виделся с сыном. Он узнал о задержании через свою жену. Отец настаивает, что сын никого не убивал. Вопрос об аренде жилья во Львове вызвал у отца недоумение, откуда у сына могли быть деньги для этого, если он поддерживает семью финансово лишь частично. Ян, друг Вячеслава, который знает его с детства, уверен в его невиновности. Он описал Зинченко как патриотичного человека, который хорошо учится и в последнее время не выезжал из дома. Соседка семьи Илона считает, что Вячеслава могли подставить. Она описывает Зинченко как порядочного человека. Многие люди вокруг Вячеслава выражают шок и недоверие в связи с его задержанием, подчеркивая, что он никогда не проявлял агрессии или экстремистских взглядов. Соседи и близкие надеются на продолжение справедливого разбирательства в этом деле. Убийство Фарион Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион взяла на себя террористическая организация National-Socialism/White Power (Национал-Социализм/Белая Власть, запрещена на территории Российской Федерации). Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове на улице Масарика. Фарион, известная своими русофобскими высказываниями, была атакована из огнестрельного оружия — ей выстрелили в висок. Спустя несколько часов после нападения она скончалась в реанимации. По информации украинского телеканала «Прямой», преступная группировка разместила видео, на котором, по их утверждению, запечатлен момент убийства Фарион. Это говорит о дерзости организации, взявшей на себя ответственность за террористический акт. *NS/WP, National Socialism/White Power — террористическая организация, запрещена на территории РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...