Ученые объяснили, как при полоскании рта выявить рак поджелудочной железы

При полоскании рта можно выявить рак поджелудочной железы
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Анализ бактерий полости рта помогает выявить рак поджелудочной железы
Анализ бактерий полости рта помогает выявить рак поджелудочной железы Фото:

В Ратгерском университете (США) ученые разработали метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. В этом поможет простое полоскание рта. Об этом рассказал автор исследования Шрути Редди Перати

«Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны. Знание того, какие бактерии обитают у вас во рту, говорит нам, на что похожа среда в желудке. В исследовании поможет полоскание рта. Даже на небольшой выборке мы смогли увидеть некоторые существенные различия, и считаем полученные результаты очень многообещающими в раннем выявлении рака поджелудочной железы», — сообщила Перати в беседе с NY Post.

Группа экспертов во главе с профессором Перати провела анализ образцов, взятых изо рта пациентов, которым была назначена эндоскопия. Исследование трех групп пациентов показало:

  • пациенты с раком желудка: 30 человек;
  • пациенты с плохим состоянием желудка: 30 человек;
  • контрольная группа (здоровые пациенты): 38 человек.

Таким образом ученые пришли к выводу о необходимости анализа бактерий полости рта при скрининге. Этот подход поможет снизить тяжелые последствия в лечении пациентов с онкологией, отмечается в данных исследования.

Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что обнаружить рак на ранней стадии помогают регулярные скрининги — обследования у специалистов. Он добавил, что людям необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры у профильных врачей.

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В Ратгерском университете (США) ученые разработали метод, позволяющий выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. В этом поможет простое полоскание рта. Об этом рассказал автор исследования Шрути Редди Перати «Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны. Знание того, какие бактерии обитают у вас во рту, говорит нам, на что похожа среда в желудке. В исследовании поможет полоскание рта. Даже на небольшой выборке мы смогли увидеть некоторые существенные различия, и считаем полученные результаты очень многообещающими в раннем выявлении рака поджелудочной железы», — сообщила Перати в беседе с NY Post. Группа экспертов во главе с профессором Перати провела анализ образцов, взятых изо рта пациентов, которым была назначена эндоскопия. Исследование трех групп пациентов показало: Таким образом ученые пришли к выводу о необходимости анализа бактерий полости рта при скрининге. Этот подход поможет снизить тяжелые последствия в лечении пациентов с онкологией, отмечается в данных исследования. Ранее онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, что обнаружить рак на ранней стадии помогают регулярные скрининги — обследования у специалистов. Он добавил, что людям необходимо ежегодно проходить профилактические осмотры у профильных врачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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