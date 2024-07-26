Правительство утвердило список программ, обязательных для установки на смартфоны

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Новый список обязательных программ в гаджетах вступит в силу в 2025 году Фото:

Правительство России утвердило обновленный список программного обеспечения отечественного производства, которое в обязательном порядке будет предустановлено на различные виды электронной техники к 2025 году. Соответствующий указ уже подписан.

«На смартфонах и планшетах будет предустановлено 19 программ, среди которых поисковики, навигаторы, почтовые сервисы, социальные сети, голосовой помощник, мессенджеры, платежная система „Мир“, „Госуслуги“ и приложения RuStore», — говорится в сообщении на сайте правительства. Для ПК и моноблоков предусмотрена предустановка браузера, офисных приложений и антивируса, а для Smart TV — 18 различных программ, включая видеосервисы и доступ к интернету.

Обновленный закон, требующий предустановки российского ПО на технику, продаваемую в России, начнет действовать в 2025 году. Россияне могут сами выбирать, какие программы и сервисы использовать. Сами требования вступили в силу в апреле 2021 году, перечень определили Минцифры. В списке — самые популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год.

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Правительство России утвердило обновленный список программного обеспечения отечественного производства, которое в обязательном порядке будет предустановлено на различные виды электронной техники к 2025 году. Соответствующий указ уже подписан. «На смартфонах и планшетах будет предустановлено 19 программ, среди которых поисковики, навигаторы, почтовые сервисы, социальные сети, голосовой помощник, мессенджеры, платежная система „Мир“, „Госуслуги“ и приложения RuStore», — говорится в сообщении на сайте правительства. Для ПК и моноблоков предусмотрена предустановка браузера, офисных приложений и антивируса, а для Smart TV — 18 различных программ, включая видеосервисы и доступ к интернету. Обновленный закон, требующий предустановки российского ПО на технику, продаваемую в России, начнет действовать в 2025 году. Россияне могут сами выбирать, какие программы и сервисы использовать. Сами требования вступили в силу в апреле 2021 году, перечень определили Минцифры. В списке — самые популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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