В ХМАО назвали самые дорогие вакансии в нефтяных компаниях для вахтовиков

В Ханты-Мансийском автономном округе одни из наиболее выгодных вахтовых вакансий в «нефтянке» предлагаются инженерам. По данным HeadHunter, опытные сотрудники могут рассчитывать на зарплату свыше 300 тысяч рублей «на руки».
«Инженер в отделе по закачиванию скважин может зарабатывать в ХМАО от 313 тысяч рублей на руки за месячную вахту. А водителю автомобиля категории Е в „нефтянке“ готовы платить от 300 тысяч за 45 дней», — указывается в статистике, предоставленной сервисом по поиску работы.
Кроме инженеров и водителей, операторы по гидравлическому разрыву пластов также находятся в числе высокооплачиваемых рабочих с зарплатой от 260 тысяч рублей за месяц. Машинисты автокрана и мастера по сложным работам могут получать около 250 тысяч рублей. Тогда как мотористам цементировочного агрегата предлагается вознаграждение от 270 тысяч рублей до вычета налогов.
Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели ХМАО массово ищут специалистов в сфере логистики. Тогда наиболее популярными вакансиями стали кладовщики, комплектовщики и водители погрузчиков.
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