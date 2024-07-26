Тренера Канады по футболу отстранили из-за шпионажа за соперниками на Олимпиаде

Футбольный тренер женской сборной Канады Бев Пристман отстранен из-за слежки за тренировкой команды Новой Зеландии. Об этом сообщил газета The Washington Post. Отмечается, что для записи тренировок спортсменов Пристман использовал беспилотник.
«В свете этих новых разоблачений Canada Soccer (сборная Канады по футболу — прим. URA.RU) приняла решение отстранить главного тренера женской национальной сборной по футболу Бева Пристмана», — заявил генеральный директор Canada Soccer Кевин Блю. Его слова передает американская газета. По заверению Канадского олимпийского комитета, на оставшуюся часть Олимпийских игр в Париже 2024 года отстраненного Пристмана заменит его помощник Энди Спенс.
Ранее сообщалось, что аналитик женской сборной Канады по футболу Джозеф Ломбарди получил восемь месяцев условно за инцидент со слежкой за командой Новой Зеландии на Олимпиаде. Он признал вину и согласился на условный срок, передает RT.
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