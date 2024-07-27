Сервис как в Турции, но намного дешевле: пермячка — о бюджетном отдыхе в Азии

Пермячка съездила в отпуск в Киргизию и сэкономила 50%

28 июля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

На пляжах Иссык-Куля бывает пустынно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пока пермяки копят деньги на отдых в Турции и ютятся на переполненных пляжах Краснодарского края, корреспондент URA.RU выбрала для отпуска менее популярное направление — Киргизию. Пермячка рассказала в этой колонке, как недорого и с комфортом отдохнуть на озере Иссык-Куль. Туры от 106 тысяч рублей на две недели Когда противоположного берега озера не видно, оно напоминает море Виктория Самылова Строить планы на отпуск начала еще весной. Хотелось, чтобы были горы, море, сервис как в Турции, и не пришлось на этот отдых брать вторую ипотеку. Выбор пал на Киргизию. Сейчас это направление активно пиарят trevel-блогеры. Также я занимаюсь легкой атлетикой, а Иссык-Куль — мекка известных российских бегунов. В поисках путевок обратилась в туристическое агентство. Самая дешевая оказалась 106 тысяч рубелей на двоих на две недели. Для сравнения, по данным Росстата, средняя стоимость путевок в Турцию из Перми в мае составляла 99,8 тысячи рублей на человека. В самый дешевый тур в Киргизию включен перелет из Москвы и проживание. Мне этот вариант не подошел, так как хотелось лететь из Екатеринбурга и на «Все включено». Знакомые спортсмены посоветовали два отеля. Пакетные туры в них не продавались, пришлось все бронировать самой. В итоге вышло в два раза дороже — около 200 тысяч рублей на двоих, но можно найти более бюджетные варианты. Дорога длиной 20 часов Пляж на озере песчано-галичный Виктория Самылова Самое сложное и, пожалуй, неприятное — поездка из Перми до Иссык-Куля, которая заняла 20 часов. В девять вечера сели на поезд до Екатеринбурга, затем пара часов ожидания в Кольцово, полет до Бишкека — около трех часов, и оттуда на автомобиле до озера — еще четыре часа. Так, в около 15:00 мы приехали в гостиницу. Из неприятного здесь только длительность поездки. На Иссык-Куле в селе Тамчи есть свой аэропорт. Оттуда до курортов ехать час. Но в даты нашей поездки он не работал. Заграничный паспорт для путешествия не нужен. Можно лететь по гражданскому. Но границу все равно придется перейти. А вот устроить шоппинг в Duty Free не получится. Пассажиры, вылетающие в страны Евразийского экономического союза, куда входит Киргизия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Россия, не могут покупать там товары. Дорога из Бишкека до Иссык-Кульской области пролегает через степи и горные ущелья. Дух захватывает! Само озеро тоже невероятной красоты. А вот населенные пункты на его берегу как будто застряли в СССР. Дома как в российской глубинке, а по трассе гуляют коровы и лошади. В итоге дорога обошлась в 81,9 тысячи рублей на двоих. В эту сумму вошли расходы на поезд из Перми до Екатеринбурга, билеты до Бишкека, оплата за такси из аэропорта Бишкека до отеля и обратная дорога. Азиатское гостеприимство В Бостери туристы могут посетить парк аттракционов Виктория Самылова Отель мы выбрали на первой береговой линии с собственным пляжем, крытым бассейном и спортивными площадками. Единственный недостаток — расположение. Отель находится в селе Булан-Соготту в восьми километрах от туристического села Бостери. Но мы ехали отдыхать и тренироваться, а не развлекаться, поэтому место нам понравилось. Мы приехали в воскресенье, поэтому на рецепции никого не было. Нас встретил охранник и выдал ключи от номера. При этом за проживание мы еще даже не заплатили. Номер оказался с видом на горы. Связалась с администратором в мессенджере, нам сказали пока отдыхать тут, а чуть позже заменят на номер с видом на озеро. Так и произошло. Две недели мы жили с шикарным видом на Иссык-Куль. Сам отель небольшой — всего 15 номеров. В нем нет аниматоров и дискотек. Алкоголь тоже не включен в стоимость. С нами жила большая группа пловцов из Новосибирска. Также познакомились семьей из Калининграда. Они приезжают сюда не первый год, потому что на Балтийском море толпы народа, а тут тихо, спокойно и практически никого нет. За проживание мы в итоге заплатили 97,5 тысячи сом или 98,7 тысячи рублей за двоих на две недели. Трехразовое питание тоже включено. Дешевая клубника и дорогие орехи Местные относятся к туристам дружелюбно Виктория Самылова В Киргизии рубли и российские карты к оплате не принимают. Все расплачиваются сомами, которые стоят 1,01 рубля. Купить их можно в любом местном банке. По словам водителя, который вез нас из аэропорта в отель, курс выгоднее в будни. Но мы не проверяли. Кстати, он же рассказал, что в киргизских магазинах практически все товары российские. Это оказалось действительно так. Причем, цены не сильно отличаются от российских. За фруктами и ягодами мы ездили на рынки. Очень порадовала цена на клубнику — 200 рублей за килограмм. А вот орехи здесь, говорят, дорогие. Например, чурчхелу продают чуть ли не по 300 рублей за штуку. Но несмотря на это на ужин нам всегда давали много арахиса и грецких орехов. В кафе особо не ходили, так как нас прекрасно кормили в отеле. Но попробовали хинкали, которые стоили 200 рублей за порцию из пяти штук. Чашку капучино можно выпить за 150-200 рублей. За две тысячи рублей нас накормили обедом в юрте во время экскурсии в горах. В него входила порция шашлыка, рыба на мангале, овощи, чай с бубликами и медом. Больше всего удивили цены на еду в аэропорту. Там можно пообедать в пределах 500 рублей. В российских аэропортах это обойдется в два раза дороже. Сувениры там тоже по вполне приемлемым ценам. Например, магнитики за 100 рублей или шкатулка в виде юрты за 300 рублей. Экстремальные экскурсии и прогулки на яхтах Экскурсии в горы — любимое развлечение туристов в Киргизии Виктория Самылова «Горячий» сезон здесь начинается с середины июня и заканчивается в сентябре. Купаются обычно в августе, но загорать можно уже с мая. Развлечений на Иссык-Куле достаточно: прогулки на яхте, экскурсии в горы, термальные источники. Мы выбрали последний вариант. Термальные источники в Киргизии — это несколько бассейнов с горячей минеральной водой разной температуры. На побережье несколько таких комплексов. Сначала отправились в тот, который находится в городе Чолпон-Ата. Добраться до него можно на такси или попутках. Ехать от нашего отеля около 20 километров. Такси стоит 800 рублей в одну сторону. На попутках — в два раза дешевле или вообще бесплатно. Вода там оказалась настолько горячей, что я даже не смогла туда зайти. Второй раз отправились на источники в селе Орукту. Здесь понравилось больше. Бассейны находятся в земле прямо на улице. На территории стоят вагончики для переодевания, кафе, душ и туалеты. Чтобы полежать в таком бассейне, нужно заплатить всего от 200 до 400 рублей за час. Также побывали на экскурсии в горах. Съездили в Семеновское и Григорьевское ущелья, добрались до Святого озера. Это было довольно страшно, потому что мы поднимались в гору по узенькой тропинке на огромном внедорожнике. Пара сантиметров в сторону, и мы бы свалились с высоты вниз. Но природа там неописуемая. Стоимость экскурсий начинается от трех тысяч рублей за человека. Также можно снять яхту или покататься по озеру на прогулочном теплоходе. За яхту попросят от 10 тысяч рублей, а за групповые прогулки на теплоходе — от 250 рублей за человека. Теплоходы отходят от причала в Бостери и Чолпон-Ате каждые несколько часов, но нам прокатиться не удалось, так как группа не набралась. Всего за отпуск на двоих мы потратили 189,8 тысячи рублей. Это если не считать походов на воскресный базар за клубникой и сувениров. В целом отдых получился отличный. С удовольствием вернуть сюда снова. Отпуск на озере Иссык-Куль выходит в два раза дешевле, чем в Турции Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока пермяки копят деньги на отдых в Турции и ютятся на переполненных пляжах Краснодарского края, корреспондент URA.RU выбрала для отпуска менее популярное направление — Киргизию. Пермячка рассказала в этой колонке, как недорого и с комфортом отдохнуть на озере Иссык-Куль. Строить планы на отпуск начала еще весной. Хотелось, чтобы были горы, море, сервис как в Турции, и не пришлось на этот отдых брать вторую ипотеку. Выбор пал на Киргизию. Сейчас это направление активно пиарят trevel-блогеры. Также я занимаюсь легкой атлетикой, а Иссык-Куль — мекка известных российских бегунов. В поисках путевок обратилась в туристическое агентство. Самая дешевая оказалась 106 тысяч рубелей на двоих на две недели. Для сравнения, по данным Росстата, средняя стоимость путевок в Турцию из Перми в мае составляла 99,8 тысячи рублей на человека. В самый дешевый тур в Киргизию включен перелет из Москвы и проживание. Мне этот вариант не подошел, так как хотелось лететь из Екатеринбурга и на «Все включено». Знакомые спортсмены посоветовали два отеля. Пакетные туры в них не продавались, пришлось все бронировать самой. В итоге вышло в два раза дороже — около 200 тысяч рублей на двоих, но можно найти более бюджетные варианты. Самое сложное и, пожалуй, неприятное — поездка из Перми до Иссык-Куля, которая заняла 20 часов. В девять вечера сели на поезд до Екатеринбурга, затем пара часов ожидания в Кольцово, полет до Бишкека — около трех часов, и оттуда на автомобиле до озера — еще четыре часа. Так, в около 15:00 мы приехали в гостиницу. Из неприятного здесь только длительность поездки. На Иссык-Куле в селе Тамчи есть свой аэропорт. Оттуда до курортов ехать час. Но в даты нашей поездки он не работал. Заграничный паспорт для путешествия не нужен. Можно лететь по гражданскому. Но границу все равно придется перейти. А вот устроить шоппинг в Duty Free не получится. Пассажиры, вылетающие в страны Евразийского экономического союза, куда входит Киргизия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Россия, не могут покупать там товары. В итоге дорога обошлась в 81,9 тысячи рублей на двоих. В эту сумму вошли расходы на поезд из Перми до Екатеринбурга, билеты до Бишкека, оплата за такси из аэропорта Бишкека до отеля и обратная дорога. Отель мы выбрали на первой береговой линии с собственным пляжем, крытым бассейном и спортивными площадками. Единственный недостаток — расположение. Отель находится в селе Булан-Соготту в восьми километрах от туристического села Бостери. Но мы ехали отдыхать и тренироваться, а не развлекаться, поэтому место нам понравилось. Мы приехали в воскресенье, поэтому на рецепции никого не было. Нас встретил охранник и выдал ключи от номера. При этом за проживание мы еще даже не заплатили. Номер оказался с видом на горы. Связалась с администратором в мессенджере, нам сказали пока отдыхать тут, а чуть позже заменят на номер с видом на озеро. Так и произошло. Две недели мы жили с шикарным видом на Иссык-Куль. Сам отель небольшой — всего 15 номеров. В нем нет аниматоров и дискотек. Алкоголь тоже не включен в стоимость. С нами жила большая группа пловцов из Новосибирска. Также познакомились семьей из Калининграда. Они приезжают сюда не первый год, потому что на Балтийском море толпы народа, а тут тихо, спокойно и практически никого нет. За проживание мы в итоге заплатили 97,5 тысячи сом или 98,7 тысячи рублей за двоих на две недели. Трехразовое питание тоже включено. В Киргизии рубли и российские карты к оплате не принимают. Все расплачиваются сомами, которые стоят 1,01 рубля. Купить их можно в любом местном банке. По словам водителя, который вез нас из аэропорта в отель, курс выгоднее в будни. Но мы не проверяли. Кстати, он же рассказал, что в киргизских магазинах практически все товары российские. Это оказалось действительно так. Причем, цены не сильно отличаются от российских. За фруктами и ягодами мы ездили на рынки. Очень порадовала цена на клубнику — 200 рублей за килограмм. А вот орехи здесь, говорят, дорогие. Например, чурчхелу продают чуть ли не по 300 рублей за штуку. Но несмотря на это на ужин нам всегда давали много арахиса и грецких орехов. Больше всего удивили цены на еду в аэропорту. Там можно пообедать в пределах 500 рублей. В российских аэропортах это обойдется в два раза дороже. Сувениры там тоже по вполне приемлемым ценам. Например, магнитики за 100 рублей или шкатулка в виде юрты за 300 рублей. «Горячий» сезон здесь начинается с середины июня и заканчивается в сентябре. Купаются обычно в августе, но загорать можно уже с мая. Развлечений на Иссык-Куле достаточно: прогулки на яхте, экскурсии в горы, термальные источники. Мы выбрали последний вариант. Термальные источники в Киргизии — это несколько бассейнов с горячей минеральной водой разной температуры. На побережье несколько таких комплексов. Сначала отправились в тот, который находится в городе Чолпон-Ата. Добраться до него можно на такси или попутках. Ехать от нашего отеля около 20 километров. Такси стоит 800 рублей в одну сторону. На попутках — в два раза дешевле или вообще бесплатно. Вода там оказалась настолько горячей, что я даже не смогла туда зайти. Второй раз отправились на источники в селе Орукту. Здесь понравилось больше. Бассейны находятся в земле прямо на улице. На территории стоят вагончики для переодевания, кафе, душ и туалеты. Чтобы полежать в таком бассейне, нужно заплатить всего от 200 до 400 рублей за час. Также побывали на экскурсии в горах. Съездили в Семеновское и Григорьевское ущелья, добрались до Святого озера. Это было довольно страшно, потому что мы поднимались в гору по узенькой тропинке на огромном внедорожнике. Пара сантиметров в сторону, и мы бы свалились с высоты вниз. Но природа там неописуемая. Стоимость экскурсий начинается от трех тысяч рублей за человека. Также можно снять яхту или покататься по озеру на прогулочном теплоходе. За яхту попросят от 10 тысяч рублей, а за групповые прогулки на теплоходе — от 250 рублей за человека. Теплоходы отходят от причала в Бостери и Чолпон-Ате каждые несколько часов, но нам прокатиться не удалось, так как группа не набралась. Всего за отпуск на двоих мы потратили 189,8 тысячи рублей. Это если не считать походов на воскресный базар за клубникой и сувениров. В целом отдых получился отличный. С удовольствием вернуть сюда снова.