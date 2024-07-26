Автокран провалился в яму в асфальте (архивное фото)
В микрорайоне «Мирный» в Новом Уренгое (ЯНАО) колесный кран провалился колесом в глубокую яму в асфальте. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Автокран угодил колесом в провал на асфальте на проспекте Дружбы народов. Видимо размыло покрытие. Интересно чем будут вытягивать такую махину», — поделился с агентством читатель.
Провалившийся в яму автокран в Новом Уренгое
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