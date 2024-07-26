В ЯНАО кран провалился в дыру в асфальте. Фото

В Новом Уренгое автокран провалился колесом в яму в асфальте
© Служба новостей «URA.RU»
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Автокран провалился в яму в асфальте (архивное фото)
Автокран провалился в яму в асфальте (архивное фото) Фото:

В микрорайоне «Мирный» в Новом Уренгое (ЯНАО) колесный кран провалился колесом в глубокую яму в асфальте. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Автокран угодил колесом в провал на асфальте на проспекте Дружбы народов. Видимо размыло покрытие. Интересно чем будут вытягивать такую махину», — поделился с  агентством читатель.

Провалившийся в яму автокран в Новом Уренгое
Провалившийся в яму автокран в Новом Уренгое
Фото:

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В микрорайоне «Мирный» в Новом Уренгое (ЯНАО) колесный кран провалился колесом в глубокую яму в асфальте. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Автокран угодил колесом в провал на асфальте на проспекте Дружбы народов. Видимо размыло покрытие. Интересно чем будут вытягивать такую махину», — поделился с  агентством читатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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