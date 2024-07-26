В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы

Прорыв дамбы стал причиной объявления ЧС в Карабаше
новость из сюжетаПод Карабашем прорвало дамбу
В Карабаше (Челябинская область) объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилища.
«В Карабашском округе объявлен режим ЧС. Причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилищ», — сообщили в МЧС.
Прорыв произошел вечером 26 июля. К эвакуации готовят жителей поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево.
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