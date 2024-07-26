26 июля 2024

В Карабаше объявили режим ЧС из-за прорыва дамбы

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Прорыв дамбы стал причиной объявления ЧС в Карабаше
Прорыв дамбы стал причиной объявления ЧС в Карабаше Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

В Карабаше (Челябинская область) объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилища.

«В Карабашском округе объявлен режим ЧС. Причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилищ», — сообщили в МЧС.

Прорыв произошел вечером 26 июля. К эвакуации готовят жителей поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево.

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В Карабаше (Челябинская область) объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилища. «В Карабашском округе объявлен режим ЧС. Причиной стал прорыв дамбы Киалимского водохранилищ», — сообщили в МЧС. Прорыв произошел вечером 26 июля. К эвакуации готовят жителей поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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