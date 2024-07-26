В Карабашском городском округе Челябинской области из-за разрушения плотины на Киалимском водохранилище жителям близлежащих поселков объявили о готовности к возможной эвакуации. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Челябинской области.
«Жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — уточнили в региональном правительстве со ссылкой на оперативный штаб Карабашского городского округа.
На месте ЧП работают МЧС и коммунальные службы, ведутся работы по ликвидации последствий. Власти предупредили о возможном отключении водоснабжения и посоветовали населению запастись водой.
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