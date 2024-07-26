В Челябинской области жителей поселков готовят к эвакуации из-за разрушения плотины. Фото

На Киалимском водохранилище разрушается плотина
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Жителей нескольких поселков в Карабашском округе предупредили об эвакуации (архивное фото) Фото:

В Карабашском городском округе Челябинской области из-за разрушения плотины на Киалимском водохранилище жителям близлежащих поселков объявили о готовности к возможной эвакуации. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Челябинской области.

«Жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — уточнили в региональном правительстве со ссылкой на оперативный штаб Карабашского городского округа.

На месте ЧП работают МЧС и коммунальные службы, ведутся работы по ликвидации последствий. Власти предупредили о возможном отключении водоснабжения и посоветовали населению запастись водой.

В Карабашском округе прорвало плотину
В Карабашском округе прорвало плотину

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В Карабашском городском округе Челябинской области из-за разрушения плотины на Киалимском водохранилище жителям близлежащих поселков объявили о готовности к возможной эвакуации. Об этом URA.RU рассказали в правительстве Челябинской области. «Жителям поселков Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — уточнили в региональном правительстве со ссылкой на оперативный штаб Карабашского городского округа. На месте ЧП работают МЧС и коммунальные службы, ведутся работы по ликвидации последствий. Власти предупредили о возможном отключении водоснабжения и посоветовали населению запастись водой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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