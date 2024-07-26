26 июля 2024

Челябинец обвинил мэра Карабаша Афанасенко в прорыве дамбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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200-летие Карабаша, Станислав Афанасенко
По мнению местного жителя, в прорыве дамбы виноват Станислав Афанасенко (на фото) Фото:

Житель Карабаша (Челябинская область) обвинил мэра города Станислава Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость он объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное.

«Там мой дом. Там у меня картошка. Там вообще мое родовое гнездо. Ты посмотри, что он натворил с**а этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash.

Дамбу прорвало вследствие затяжных дождей. Сейчас спасатели эвакуируют жителей. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию происходящего.

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Житель Карабаша (Челябинская область) обвинил мэра города Станислава Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость он объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное. «Там мой дом. Там у меня картошка. Там вообще мое родовое гнездо. Ты посмотри, что он натворил с**а этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash. Дамбу прорвало вследствие затяжных дождей. Сейчас спасатели эвакуируют жителей. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию происходящего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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