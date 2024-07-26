По мнению местного жителя, в прорыве дамбы виноват Станислав Афанасенко (на фото)
Житель Карабаша (Челябинская область) обвинил мэра города Станислава Афанасенко в прорыве дамбы. Свою злость он объяснил тем, что в городе у него затопило картошку и все родное.
«Там мой дом. Там у меня картошка. Там вообще мое родовое гнездо. Ты посмотри, что он натворил с**а этот мэр», — говорит житель на видео, опубликованном Telegram-каналом Ural Mash.
Дамбу прорвало вследствие затяжных дождей. Сейчас спасатели эвакуируют жителей. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. URA.RU ведет трансляцию происходящего.
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