Ретроградный меркурий в августе 2024: чем опасен и как подготовиться

Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда, с Земли кажется, что самая близкая к Солнцу планета системы движется в обратном направлении. Хотя Меркурий на самом деле не меняет путь. Именно этот феномен создает иллюзию ретроградности. Астрологи утверждают, что в такие периоды люди испытывают сложности со здоровьем, а техника наиболее подвержена поломкам. О том как защитить себя от влияния опасного явления — в материале URA.RU.
Когда наступает ретроградный Меркурий
В 2024 году ретроградный Меркурий начнется 5 августа и продлится до 28 августа. В это время рекомендуется особенно тщательно подходить к планированию своих будущих действий и общению с окружающими людьми.
Чего избегать во время ретроградного Меркурия
Лучше не заниматься чрезмерной активностью во время ретроградного Меркурия. Все старания могут оказаться бессмысленными, а порой — причинить вред, предупреждают астрологи. В такие дни следует избегать следующих действий:
- подписывание важных документов без тщательной проверки;
- запуск новых проектов, которые могут столкнуться с препятствиями;
- покупка новой техники и электроники из-за возможных неполадок;
- начало новых коммуникаций, которые могут быть неправильно поняты;
- планирование длительных поездок, которые могут осложниться.
Как подготовиться к ретроградности Меркурия
Учитывая, что август — время отпусков, в период ретроградности Меркурия астрологи советуют посетить старых знакомых или места, в которых уже были. Чтобы минимизировать потенциальные неприятности, нужно следовать нескольким советам:
- внимание к коммуникации: тщательно проверяйте информацию, которую вы передаете и получаете. Избегайте недопониманий;
- четкое планирование: организуйте свои дела заранее, уделяя особое внимание деталям.
- резервные планы: будьте готовы к изменениям на случай непредвиденных обстоятельств;
- осторожность с техникой: проведите предварительную проверку и обслуживание всех устройств;
- cамоанализ и развитие: используйте этот период для саморефлексии и личностного роста.
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