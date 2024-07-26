26 июля 2024

Ретроградный меркурий в августе 2024: чем опасен и как подготовиться

Ретроградный Меркурий будет оказывать влияние на россиян с 5 по 28 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ретроградный Меркурий обещает динамичное завершение лета
Ретроградный Меркурий обещает динамичное завершение лета Фото:

Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда, с Земли кажется, что самая близкая к Солнцу планета системы движется в обратном направлении. Хотя Меркурий на самом деле не меняет путь. Именно этот феномен создает иллюзию ретроградности. Астрологи утверждают, что в такие периоды люди испытывают сложности со здоровьем, а техника наиболее подвержена поломкам. О том как защитить себя от влияния опасного явления — в материале URA.RU.

Когда наступает ретроградный Меркурий

В 2024 году ретроградный Меркурий начнется 5 августа и продлится до 28 августа. В это время рекомендуется особенно тщательно подходить к планированию своих будущих действий и общению с окружающими людьми.

Из-за влияния Меркурия на Земле возможны частые проблемы с интернетом и качеством связи
Из-за влияния Меркурия на Земле возможны частые проблемы с интернетом и качеством связи
Фото:

Чего избегать во время ретроградного Меркурия

Лучше не заниматься чрезмерной активностью во время ретроградного Меркурия. Все старания могут оказаться бессмысленными, а порой — причинить вред, предупреждают астрологи. В такие дни следует избегать следующих действий:

  • подписывание важных документов без тщательной проверки;
  • запуск новых проектов, которые могут столкнуться с препятствиями;
  • покупка новой техники и электроники из-за возможных неполадок;
  • начало новых коммуникаций, которые могут быть неправильно поняты;
  • планирование длительных поездок, которые могут осложниться.

Как подготовиться к ретроградности Меркурия

Учитывая, что август — время отпусков, в период ретроградности Меркурия астрологи советуют посетить старых знакомых или места, в которых уже были. Чтобы минимизировать потенциальные неприятности, нужно следовать нескольким советам:

  • внимание к коммуникации: тщательно проверяйте информацию, которую вы передаете и получаете. Избегайте недопониманий;
  • четкое планирование: организуйте свои дела заранее, уделяя особое внимание деталям.
  • резервные планы: будьте готовы к изменениям на случай непредвиденных обстоятельств;
  • осторожность с техникой: проведите предварительную проверку и обслуживание всех устройств;
  • cамоанализ и развитие: используйте этот период для саморефлексии и личностного роста.

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Ретроградный Меркурий — это астрологическое явление, когда, с Земли кажется, что самая близкая к Солнцу планета системы движется в обратном направлении. Хотя Меркурий на самом деле не меняет путь. Именно этот феномен создает иллюзию ретроградности. Астрологи утверждают, что в такие периоды люди испытывают сложности со здоровьем, а техника наиболее подвержена поломкам. О том как защитить себя от влияния опасного явления — в материале URA.RU. Когда наступает ретроградный Меркурий В 2024 году ретроградный Меркурий начнется 5 августа и продлится до 28 августа. В это время рекомендуется особенно тщательно подходить к планированию своих будущих действий и общению с окружающими людьми. Чего избегать во время ретроградного Меркурия Лучше не заниматься чрезмерной активностью во время ретроградного Меркурия. Все старания могут оказаться бессмысленными, а порой — причинить вред, предупреждают астрологи. В такие дни следует избегать следующих действий: Как подготовиться к ретроградности Меркурия Учитывая, что август — время отпусков, в период ретроградности Меркурия астрологи советуют посетить старых знакомых или места, в которых уже были. Чтобы минимизировать потенциальные неприятности, нужно следовать нескольким советам:
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