26 июля 2024

Подполковник МВД рассказал о задаче «осветлить» Подмосковье от мигрантов

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Ситуацию с мигрантами в Подмосковье обсуждали на коллегии с участием мэра Долгопрудного Фото:

На коллегии с участием мэра Долгопрудного, посвященной вопросам нелегальной миграции, глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путина.

«Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами», — цитирует слова Паукова представитель полиции в звании подполковника. Эти слова были озвучены на расширенной коллегии управления ведомства по региону.

Задача «осветить Московскую область» была поставлена в контексте ужесточения мер против иностранных граждан, нарушающих закон. По словам представителя МВД, данное направление деятельности находится под особым контролем президента и главы МВД. Также сообщается о рассмотрении законопроектов, которые призваны усилить борьбу с нелегальной миграцией.

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На коллегии с участием мэра Долгопрудного, посвященной вопросам нелегальной миграции, глава ГУ МВД по Подмосковью Виктор Пауков акцентировал внимание на необходимости борьбы с проблемой нелегальных мигрантов в регионе. По словам представителя ведомства, задача «осветлить» Подмосковье от мигрантов находится под особым контролем президента России Владимира Путина. «Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами», — цитирует слова Паукова представитель полиции в звании подполковника. Эти слова были озвучены на расширенной коллегии управления ведомства по региону. Задача «осветить Московскую область» была поставлена в контексте ужесточения мер против иностранных граждан, нарушающих закон. По словам представителя МВД, данное направление деятельности находится под особым контролем президента и главы МВД. Также сообщается о рассмотрении законопроектов, которые призваны усилить борьбу с нелегальной миграцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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