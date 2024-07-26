Восстановление в затопленном от разрушения дамбы челябинском поселке начнут утром

В челябинском поселке Киолим, который затопило из-за разрушенной дамбы, утром начнут восстановление. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, сообщили URA.RU в МЧС России.
«С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», — заявили в МЧС РФ.
Также в ведомстве добавили, что уровень воды в поселке Киолим снижается. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте и проводит оценку обстановки.
Как ранее сообщало URA.RU, для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. Многим пострадавшим необходима одежда и обувь.
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