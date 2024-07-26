26 июля 2024

Восстановление в затопленном от разрушения дамбы челябинском поселке начнут утром

Утром в челябинском поселке Киолим начнут восстановление после разрушения дамбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, плотина, река чусовая, паводок, поток воды
Восстанавливать дамбу плотины начнут утром 27 июля (архивное фото) Фото:
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В челябинском поселке Киолим, который затопило из-за разрушенной дамбы, утром начнут восстановление. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, сообщили URA.RU в МЧС России.

«С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», — заявили в МЧС РФ.

Также в ведомстве добавили, что уровень воды в поселке Киолим снижается. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте и проводит оценку обстановки.

Как ранее сообщало URA.RU, для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. Многим пострадавшим необходима одежда и обувь.

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В челябинском поселке Киолим, который затопило из-за разрушенной дамбы, утром начнут восстановление. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, сообщили URA.RU в МЧС России. «С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», — заявили в МЧС РФ. Также в ведомстве добавили, что уровень воды в поселке Киолим снижается. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте и проводит оценку обстановки. Как ранее сообщало URA.RU, для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. Многим пострадавшим необходима одежда и обувь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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