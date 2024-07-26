Происшествия Восстановление в затопленном от разрушения дамбы челябинском поселке начнут утром Утром в челябинском поселке Киолим начнут восстановление после разрушения дамбы 27 июля 2024 в 03:23 Размер текста - 17 + Восстанавливать дамбу плотины начнут утром 27 июля (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу В челябинском поселке Киолим, который затопило из-за разрушенной дамбы, утром начнут восстановление. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, сообщили URA.RU в МЧС России. «С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», — заявили в МЧС РФ. Также в ведомстве добавили, что уровень воды в поселке Киолим снижается. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте и проводит оценку обстановки. Как ранее сообщало URA.RU, для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. Многим пострадавшим необходима одежда и обувь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В челябинском поселке Киолим, который затопило из-за разрушенной дамбы, утром начнут восстановление. К ликвидации последствий ЧС привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники, сообщили URA.RU в МЧС России. «С наступлением светлого времени суток сотрудники ведомства приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ. В том числе, по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киалимском водохранилище», — заявили в МЧС РФ. Также в ведомстве добавили, что уровень воды в поселке Киолим снижается. Личный состав подразделения МЧС продолжает работать на месте и проводит оценку обстановки. Как ранее сообщало URA.RU, для жителей поселка Киолим организовали пункт приема одежды. Многим пострадавшим необходима одежда и обувь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям