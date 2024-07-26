Происшествия Для жителей затопленного челябинского поселка организовали пункт приема одежды В Карабаше открыли пункт приема одежды для жителей затопленного поселка Киолим 27 июля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 + В Карабаше открыли пункт помощи для жителей затопленного поселка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу В Челябинской области для жителей поселка Киолим, затопленного из-за разрушения дамбы водохранилища, организовали пункт приема одежды. Его открыли на первом этаже здания администрации Карабашского городского округа. «Дома всех жителей поселка Киолим полностью затоплены. Многим из них необходима одежда, обувь — мужская, женская, детская», — сообщает издание «Карабашский рабочий». Также издание отмечает, что из поселка эвакуировали 26 жителей, восемь из них — дети. Часть пострадавших разместилась в санатории «Карабашмедь», другие решили остаться у родственников в Карабаше. В настоящий момент вода из поселка ушла. Ранее URA.RU сообщало, что из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище эвакуированы 163 жителя. Спасатели помогают жителям поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области для жителей поселка Киолим, затопленного из-за разрушения дамбы водохранилища, организовали пункт приема одежды. Его открыли на первом этаже здания администрации Карабашского городского округа. «Дома всех жителей поселка Киолим полностью затоплены. Многим из них необходима одежда, обувь — мужская, женская, детская», — сообщает издание «Карабашский рабочий». Также издание отмечает, что из поселка эвакуировали 26 жителей, восемь из них — дети. Часть пострадавших разместилась в санатории «Карабашмедь», другие решили остаться у родственников в Карабаше. В настоящий момент вода из поселка ушла. Ранее URA.RU сообщало, что из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище эвакуированы 163 жителя. Спасатели помогают жителям поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям