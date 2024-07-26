26 июля 2024

Для жителей затопленного челябинского поселка организовали пункт приема одежды

В Карабаше открыли пункт приема одежды для жителей затопленного поселка Киолим
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с ЛДНР. Екатеринбург, гуманитарная помощь, гуманитарка, российский красный крест, помощь беженцам
В Карабаше открыли пункт помощи для жителей затопленного поселка (архивное фото) Фото:
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Под Карабашем прорвало дамбу

В Челябинской области для жителей поселка Киолим, затопленного из-за разрушения дамбы водохранилища, организовали пункт приема одежды. Его открыли на первом этаже здания администрации Карабашского городского округа.

«Дома всех жителей поселка Киолим полностью затоплены. Многим из них необходима одежда, обувь — мужская, женская, детская», — сообщает издание «Карабашский рабочий».

Также издание отмечает, что из поселка эвакуировали 26 жителей, восемь из них — дети. Часть пострадавших разместилась в санатории «Карабашмедь», другие решили остаться у родственников в Карабаше. В настоящий момент вода из поселка ушла.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище эвакуированы 163 жителя. Спасатели помогают жителям поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.

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В Челябинской области для жителей поселка Киолим, затопленного из-за разрушения дамбы водохранилища, организовали пункт приема одежды. Его открыли на первом этаже здания администрации Карабашского городского округа. «Дома всех жителей поселка Киолим полностью затоплены. Многим из них необходима одежда, обувь — мужская, женская, детская», — сообщает издание «Карабашский рабочий». Также издание отмечает, что из поселка эвакуировали 26 жителей, восемь из них — дети. Часть пострадавших разместилась в санатории «Карабашмедь», другие решили остаться у родственников в Карабаше. В настоящий момент вода из поселка ушла. Ранее URA.RU сообщало, что из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище эвакуированы 163 жителя. Спасатели помогают жителям поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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