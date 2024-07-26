Для жителей затопленного челябинского поселка организовали пункт приема одежды

В Челябинской области для жителей поселка Киолим, затопленного из-за разрушения дамбы водохранилища, организовали пункт приема одежды. Его открыли на первом этаже здания администрации Карабашского городского округа.
«Дома всех жителей поселка Киолим полностью затоплены. Многим из них необходима одежда, обувь — мужская, женская, детская», — сообщает издание «Карабашский рабочий».
Также издание отмечает, что из поселка эвакуировали 26 жителей, восемь из них — дети. Часть пострадавших разместилась в санатории «Карабашмедь», другие решили остаться у родственников в Карабаше. В настоящий момент вода из поселка ушла.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за прорыва дамбы на Киолимском водохранилище эвакуированы 163 жителя. Спасатели помогают жителям поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево.
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