Латвиец с дочерью приплыл в РФ на плоту и попросил убежища

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Гражданин Латвии по воде сбежал в РФ вместе со своим ребенком
Гражданин Латвии по воде сбежал в РФ вместе со своим ребенком Фото:

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил убежища. По его словам, основную часть пути он преодолел на плоту.

«Станислав Букайнс, взяв свою пятилетнюю дочь, перебрался в Россию и попросил убежища. Латвиец использовал плот, чтобы преодолеть водную преграду», — пишет MK.RU.

Букайнс является политическим блогером и активистом. В своей стране он подвергался уголовному преследованию, передает издание. Его знакомый Руслан Панкратов сообщил, что сбежавший вполне мог попасть в Россию транзитом через Литву или Эстонию, но почему-то выбрал именно водный маршрут.

Летом власти Псковской области заявила, что регион готов принимать беженцев из Латвии. В январе текущего года под угрозу депортации попали 789 российских пенсионера из-за изменения латвийского законодательства.

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Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил убежища. По его словам, основную часть пути он преодолел на плоту. «Станислав Букайнс, взяв свою пятилетнюю дочь, перебрался в Россию и попросил убежища. Латвиец использовал плот, чтобы преодолеть водную преграду», — пишет MK.RU. Букайнс является политическим блогером и активистом. В своей стране он подвергался уголовному преследованию, передает издание. Его знакомый Руслан Панкратов сообщил, что сбежавший вполне мог попасть в Россию транзитом через Литву или Эстонию, но почему-то выбрал именно водный маршрут. Летом власти Псковской области заявила, что регион готов принимать беженцев из Латвии. В январе текущего года под угрозу депортации попали 789 российских пенсионера из-за изменения латвийского законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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