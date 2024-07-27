Латвиец с дочерью приплыл в РФ на плоту и попросил убежища

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил убежища. По его словам, основную часть пути он преодолел на плоту.
«Станислав Букайнс, взяв свою пятилетнюю дочь, перебрался в Россию и попросил убежища. Латвиец использовал плот, чтобы преодолеть водную преграду», — пишет MK.RU.
Букайнс является политическим блогером и активистом. В своей стране он подвергался уголовному преследованию, передает издание. Его знакомый Руслан Панкратов сообщил, что сбежавший вполне мог попасть в Россию транзитом через Литву или Эстонию, но почему-то выбрал именно водный маршрут.
Летом власти Псковской области заявила, что регион готов принимать беженцев из Латвии. В январе текущего года под угрозу депортации попали 789 российских пенсионера из-за изменения латвийского законодательства.
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