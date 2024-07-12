Российский регион приготовился принять депортированных из Латвии граждан РФ

Для граждан РФ, которых собираются депортировать с территории Латвии, в Псковской области подготовлен пункт временного размещения (ПВР). Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников.
«Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов», — сказал Ведерников в видеообращении в своем telegram-канале.
Он добавил, что у региона есть опыт организации подобного рода помощи, поэтому Псковская область будет работать с переселенцами из Латвии по проверенной схеме. Также в ПВР можно будет разместиться с домашними животными, если у них есть ветеринарные паспорта.
Ведерников отметил, что вопросы трудоустройства будут прорабатываться индивидуально с каждым человеком. При этом для врачей и учителей хотят найти возможность обеспечения служебным жильем. Также особое внимание уделят детям, чтобы их социальная и учебная адаптация прошла легче.
В январе 2024 года 789 российским пенсионерам грозила депортация из Латвии. Это произошло из-за изменения законодательства страны.
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