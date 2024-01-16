Посольство РФ: 789 российским пенсионерам в Латвии грозит депортация

16 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Под угрозой депортация находится 72-летняя россиянка из города Лиепаи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пенсионерам из РФ грозит депортация из Латвии из-за изменений в законодательстве страны. В частности, 789 человек старше 60 лет могут быть выдворены. Об этом сообщает посольство России в республике. «1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — пишет посольство в своем telegram-канале . Отмечается, что среди тех, кого хотят выдворить, находятся незрячие с детства инвалиды. Известно, что под угрозой депортации находится 72-летняя жительница города Лиепаи, она инвалид по зрению с детства. Из-за аннулирования постоянного вида на жительство (ВНЖ) россиянка лишилась возможности получения пенсии. Выплата была назначена ей за трудовой стаж в Латвии и медицинское обслуживание. Ранее сообщалось, что власти Латвии разослали повторные письма для 985 россиян, в которых угрожали их депортацией. Представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе заявила, что эти граждане не выполнили требования для получения ВНЖ.

Пенсионерам из РФ грозит депортация из Латвии из-за изменений в законодательстве страны. В частности, 789 человек старше 60 лет могут быть выдворены. Об этом сообщает посольство России в республике. «1167 проживающих в Латвии российских граждан под угрозой депортации, 789 из них старше 60 лет», — пишет посольство в своем telegram-канале. Отмечается, что среди тех, кого хотят выдворить, находятся незрячие с детства инвалиды. Известно, что под угрозой депортации находится 72-летняя жительница города Лиепаи, она инвалид по зрению с детства. Из-за аннулирования постоянного вида на жительство (ВНЖ) россиянка лишилась возможности получения пенсии. Выплата была назначена ей за трудовой стаж в Латвии и медицинское обслуживание. Ранее сообщалось, что власти Латвии разослали повторные письма для 985 россиян, в которых угрожали их депортацией. Представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майра Розе заявила, что эти граждане не выполнили требования для получения ВНЖ.