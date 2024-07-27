Песков раскрыл, потребуется ли новая мобилизация

Вопрос о мобилизации в России не стоит на повестке дня, и данная тема не обсуждается на официальном уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — заявил Песков в ответ на вопросы о возможной необходимости мобилизации в свете текущей ситуации. Его слова передает РИА Новости.
В Российской Федерации частичная мобилизация проводилась с 21 сентября до 31 октября 2022 года. Министерство обороны отчиталось об успешном выполнении плана по призыву резервистов численностью в триста тысяч человек. Президент России Владимир Путин заявил о том, что вопрос мобилизации в РФ исчерпан, в нем «поставлена точка». Аналогичное заявление делал министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет "Царьград".
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