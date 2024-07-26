Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который накануне пострадал от последствий прорыва дамбы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим», — уточнили в пресс-службе. Текслер посмотрел пострадавший от паводка поселок.
Пообщался с местными жителями и сообщил им, что каждый пострадавший получит выплату. «Будем оценивать ущерб, предусмотрена выплата на каждого человека, сегодня проведу штаб», — говорит Текслер в опубликованном видео.
В Челябинской области после обильных дождей произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. URA.RU ведет трансляцию, где собрана самая актуальная информация о ЧП.
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