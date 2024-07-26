26 июля 2024

Губернатор Челябинской области Текслер прибыл в пострадавший от прорыва дамбы поселок. Видео

Губернатор Текслер прибыл в пострадавший от прорыва дамбы челябинский поселок
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день ПМЭФ-2024. 6 июня. Санкт-Петербург., текслер алексей
Текслер пообещал пострадавшим от прорыва дамбы выплаты (архивное фото) Фото:
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Под Карабашем прорвало дамбу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который накануне пострадал от последствий прорыва дамбы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим», — уточнили в пресс-службе. Текслер посмотрел пострадавший от паводка поселок.

Пообщался с местными жителями и сообщил им, что каждый пострадавший получит выплату. «Будем оценивать ущерб, предусмотрена выплата на каждого человека, сегодня проведу штаб», — говорит Текслер в опубликованном видео.

В Челябинской области после обильных дождей произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. URA.RU ведет трансляцию, где собрана самая актуальная информация о ЧП.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в поселок Киолим, который накануне пострадал от последствий прорыва дамбы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в поселке Киолим», — уточнили в пресс-службе. Текслер посмотрел пострадавший от паводка поселок. Пообщался с местными жителями и сообщил им, что каждый пострадавший получит выплату. «Будем оценивать ущерб, предусмотрена выплата на каждого человека, сегодня проведу штаб», — говорит Текслер в опубликованном видео. В Челябинской области после обильных дождей произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе. URA.RU ведет трансляцию, где собрана самая актуальная информация о ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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