Политика Песков раскрыл, зачем Путин и Лукашенко встретились на Валааме Песков: встреча Путина и Лукашенко на Валааме носила неформальный характер 27 июля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл что встреча президентов России и Белоруссии носила неофициальный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru . Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru. Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям