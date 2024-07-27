Песков раскрыл, зачем Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Песков: встреча Путина и Лукашенко на Валааме носила неформальный характер
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь Дмитрий Песков раскрыл что встреча президентов России и Белоруссии носила неофициальный характер Фото:

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru. Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург.

В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.

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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru. Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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