Песков раскрыл, зачем Путин и Лукашенко встретились на Валааме

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru. Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург.
В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.
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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на острове Валаам носила характер рабочего дня в неформальной обстановке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Скорее, работа в неформальной обстановке», — рассказал Песков в беседе корреспонденту Life.ru. Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам 25 июля, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери и прогулялись по острову. Перед визитом на остров беларусский лидер посетил Санкт-Петербург. В ходе встречи лидеры обсудили развитие белорусско-российских отношений, союзные проекты, региональную безопасность и международную повестку. Традиция совместных визитов на Валаам у лидеров России и Белоруссии началась в 2019 году.